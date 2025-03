A Desio commissariato il Circolo di Fratelli d'Italia

A Desio è stato commissariato il Circolo di Fratelli d'Italia. La decisione è arrivata nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio. A darne notizia è stato il coordinatore provinciale, Roberto Ceppi. Su indicazione del coordinatore regionale, Carlo Maccari, e del responsabile nazionale del Dipartimento dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, Ceppi, in seguito al commissariamento, per l'autorità che rappresenta, come ha spiegato, ha poi delegato Marco Monguzzi, consigliere comunale di Monza che fa parte del Direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, a "traghettare il partito alle elezioni Comunali" in programma in primavera.

Sarà Marco Monguzzi a condurre il Circolo di Desio di Fratelli d'Italia alle elezioni

"Marco Monguzzi è una persona di mia fiducia - ha evidenziato Ceppi - che saprà fare bene nel condurre il partito fino alle elezioni e far sì che il Centrodestra unito possa dare un buon governo a Desio. Siamo convinti che Fratelli d'Italia sarà protagonista nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Desio e nel futuro amministrativo della città". Viene quindi rinviato il congresso per eleggere il nuovo referente di Circolo di Desio, ruolo attualmente ricoperto da Pia D'Andrea. Intanto, restano sospesi i quattro consiglieri comunali (l'ex presidente del Consiglio, Fabio Arosio, Andrea Cantù, Simona Mariani e Stefano Canzian) che, disobbedendo al partito, a gennaio hanno presentato le dimissioni e contribuito con il Centrosinistra, la Lista Civica Per Desio e il consigliere della Lega, Tino Perego, a mandare a casa il sindaco, Simone Gargiulo, e interrompere così in anticipo il mandato del Centrodestra.

"Subito al lavoro per la campagna elettorale"

Fratelli d'Italia, dopo settimane di rumors, che davano da una parte possibile il congresso, dall'altra il commissariamento, divisa tra diverse correnti al suo interno, ha finalmente preso una decisione per ricompattare il partito e iniziare il dialogo con le altre forze di Centrodestra, Lega e Forza Italia. "Settimana prossima prenderemo contatti con il Circolo desiano di Fratelli d'Italia - ha fatto presente Ceppi - e ci metteremo subito al lavoro per costruire la nostra lista. Serriamo le fila e compatti impostiamo il lavoro per la campagna elettorale, che sarà breve e intensa". L'obiettivo è arrivare a presentarsi con un Centrodestra unito, "stendere il programma e trovare il giusto candidato per vincere", ha concluso.