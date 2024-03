Elezioni: "Vivere Ronco" riparte dall'ex sindaco Francesco Colombo

Ritorno al futuro. Francesco Colombo, sindaco di Ronco Briantino tra il 2004 e il 2014, è il candidato alla fascia tricolore della civica "Vivere Ronco", espressione dell’attuale maggioranza, in vista delle prossime elezioni di giugno.

Ronco: Francesco Colombo candidato sindaco

L’annuncio, un po’ a sorpresa a dire il vero, è arrivato lunedì sera in occasione di un’assemblea convocata dalla stessa compagine di centrosinistra. Un’occasione per fare il punto, davanti alla cittadinanza, del percorso intrapreso in vista delle imminenti elezioni (si voterà il prossimo 8 e 9 giugno) ma anche, e forse soprattutto, per presentare il proprio candidato sindaco in via ufficiale: Francesco Colombo. Sarà lui a guidare la civica dopo l'addio del sindaco uscente, Kristiina Loukiainen, che non proseguirà alla ricerca del terzo mandato.

L'annuncio della civica di maggioranza

Lo stesso Colombo, durante l'annuncio, non ha saputo trattenere l'emozione in un momento per certi versi storico. Perché dopo dieci anni da sindaco e altrettanti di riposo, ha deciso di tornare su quel campo in cui ha già giocato da titolare indossando la fascia tricolore. Una scelta di cuore e di testa condivisa pienamente con la civica e maturata con consapevolezza nel corso dell’ultimo anno:

"Quando ho accettato di entrare a far parte del direttivo della lista ho posto una sola condizione: che non mi venisse chiesto di ricandidarmi - ha spiegato Colombo - E devo ammettere che nessuno mi ha posto la domanda, anche perché non era mia intenzione. L’obiettivo era quello di guardare all’esterno, di cercare persone nuove e di dare nuova linfa alla lista. Poi però ho valutato la possibilità di rimettermi in gioco in prima persona e una sera ho comunicato questa mia disponibilità al gruppo. Che ha accettato".

