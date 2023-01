Emanuela Maccarani resta allenatrice della Nazionale di ginnastica ritmica ma non direttore tecnico

La Federazione ha deciso: Emanuela Maccarani resta all'Accademia internazionale di Desio come allenatrice della Nazionale di ginnastica ritmica. Non sarà più però direttore tecnico. Dimezzato il suo incarico, dopo lo scandalo che ha coinvolto le Farfalle, con accese di vessazioni e maltrattamenti nei confronti dello staff azzurro e un'indagine aperta al tribunale di Monza che coinvolge Emanuela Maccarani e la sua assistente, Olga Tishina. Le accuse, da quanto emerso nei mesi scorsi, vanno da "imposizioni e divieti relativi a consumo di cibi e bevande”, a ripetuti “controlli sul peso corporeo”, e “umiliazioni subite in caso di comportamenti ritenuti non adeguati”.

La Federazione ha deciso: Maccarani allenatrice, l'incarico di dt a Tecchi

Questo il risultato della riunione che si è tenuta giovedì, 12 gennaio, nella Sala Giunta del Coni. Al termine, il Consiglio Federale, presieduto dal presidente di Federginnastica Gherardo Tecchi, a cui ha partecipato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha deliberato che l’incarico di direttore tecnico verrà assunto ad interim dal presidente Tecchi mentre Emanuela Maccarani resterà allenatrice della Nazionale Ginnastica Ritmica. Per sostenerla mercoledì, alla vigilia della decisione della Federginnastica, a Desio atlete e genitori hanno organizzato un flash mob con cori, striscioni e coreografie.

Le parole del presidente Tecchi

Cos si è espresso il presidente Gherardo Tecchi, dopo la decisione del Consiglio Federale: