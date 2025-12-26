Emergenza medici di famiglia, se vanno altri due

Emergenza medici di famiglia, lasciano altri due dottori, a Seveso e a Barlassina.
A Seveso dopo Massimo Donati ed Elisabetta Miglioli, andati in pensione a luglio, anche il dottor Massimo Cappelli si congederà dai suoi assistiti: dal 1 gennaio 2026, infatti, cesserà la propria attività di medico di Medicina generale nel suo ambulatorio in via Longoni.
Ci saranno quindi altri sevesini che rimarranno senza medico di base, una problematica che va a peggiorare una situazione già critica dovuta al pensionamento dei professionisti e all’assenza di nuovi dottori disposti a prestare servizio in città.
Ambulatorio in via Martiri D’Ungheria
Al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria, i pazienti del dottor Cappelli dal 2 gennaio potranno avvalersi dell’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) attivo nella postazione in via Martiri D’Ungheria 30. L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza (039 6657199) attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16 oppure scrivendo una mail a amt.seveso@asst-brianza.it.
Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di Asst Brianza nella sezione Ambulatori medici temporanei.
Il 1 gennaio 2026 lascerà il suo incarico anche il dottor Tullio Cappello: andrà in pensione e cesserà l’attività di medico di Medicina generale nell’ambulatorio in via Piave a Barlassina. I suoi assistiti dal 2 gennaio potranno avvalersi dell’Ambulatorio medico temporaneo di Seveso di via Martiri D’Ungheria.