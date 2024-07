Emis Killa nella sua Vimercate per annunciare l'evento per i 15 anni di carriera

Emis Killa è tornato nella sua Vimercate per presentare un evento senza precedenti: EM15.

A Vimercate di Emis Killa per annunciare l'evento dei 15 anni di carriera

Una serata speciale in un luogo più che significativo per uno dei rapper più apprezzati nella scena musicale italiana. Lunedì sera, 8 luglio, la conferenza stampa al Dima Bistrot di Vimercate, dove Emis Killa ha raccontato tutti i dettagli dello show evento del 2 settembre che si terrà a Rho Fiera di Milano per festeggiare i 15 anni di carriera. Nonostante il concerto si terrà in territorio milanese, il rapper ha deciso di raccontare in casa propria a giornalisti, amici e conoscenti il live show a cui parteciperanno cantanti di grande spessore.

"Vimercate è casa mia"

“Vimercate è casa mia - ha affermato Emis Killa - Credo che tutti voi sappiate che il rap sia esploso in Italia negli ultimi anni. Nel 2005-2006 eravamo solo in tre a fare rap a Vimercate. Questa è una città che mi ha dato tanto da cui ho assorbito tante cose, tante vicende. Come spesso dico: ho un ricordo per ogni angolo e per ogni via di questo paese. È la mia città, la mia gente e nonostante per molto tempo non abbia vissuto qui, di fatto quando tornavo qua a trovare anche la mamma banalmente, la mattina facevo una passeggiata per il centro e incontravo tutti i miei amici di una volta, quelli miei e della mia famiglia. C’è sempre stata quella sensazione di familiarità che poi mi ha spinto a ritornare qua… perché mi sento a casa, più in questo posto che altrove”.

Dieci anni fa la benemerenza civica

Una città che ad Emis Killa nel dicembre del 2014 ha conferito anche la benemerenza civica.

La serata di lunedì è stata anche l'occasione per ripercorrere la carriera di Emis, iniziata proprio a Vimercate, come ha spiegato lui stesso.

"Se devo identificarmi in qualcosa mi identifico nell’hip hop - ha raccontato - È realmente una cultura piena di tante discipline diverse: freestyle, writer e break dance. Non sono bravissimo nella danza, ma nelle altre due cose mi ci sono dedicato parecchio, soprattutto all’inizio di questo viaggio nel mondo della musica. Fu proprio a Vimercate che cominciai a fare il writer e freestyle. Poi nel 2007 ho vinto il premio a Tecniche Perfette”.

E a proposito di writer varrebbe la pena ricordare quando Emis nel 2015 passò un pomeriggio intero a Vimercate a realizzare un lettering del suo nome. Poi a mano a mano la sua musica ha iniziato a crescere sempre di più a Milano.

"Devo tutto a Vimercate"

“Questa è un’altra città molto importante per me - ha proseguito - Chiaramente quando iniziò tutto avevo bisogno sempre di più contatti e di conoscenze. Milano si è tradotta in un posto pieno di opportunità e di movimento, che mi ha giovato tanto. La ragione per cui l’evento si terrà li è anche questa. La mia carriera è iniziata senza che me ne rendessi conto a dire la verità. All’inizio non capivo cosa stesse realmente accadendo… poi con il tempo ho realizzato, anche se tutto lo devo a Vimercate, dove sono cresciuto e mi sono formato”.

La vicesindaco: "Emis importante per il dialogo con il mondo giovanile"

Sull'evento e sul rapporto di Emis Killa con Vimercate è intervenuta anche la vicesindaco Mariasole Mascia, già assessore alle Politiche giovanili nel 2014 in occasione del conferimento della benemerenza civica.

"Emis killa è un artista nato e cresciuto a Vimercate, che ha saputo costruire e mantenere un legame molto forte con il suo territorio. Per questo già nel 2014 gli avevamo voluto riconoscere il merito di aver saputo interpretare la voce “ruvida e autentica” di una generazione. Adesso Emis è cresciuto, in un fisiologico però corso di maturazione, e ancora rappresenta per l’amministrazione un supporto importante e vivace di interpretazione e di dialogo con il mondo giovanile "

L'evento di settembre con grandi nomi

Tuttavia, il rapporto con Milano arriva da molto prima, dagli esordi al muretto di San Babila con il freestyle, elemento che tornerà anche in EM15 grazie alla battle che aprirà l’evento del 2 settembre e che avrà come giudice Ensi. Al grande evento del 2 settembre saranno attesi gli EM15 KINGS, tra loro: Salmo, Lazza, Geolier, Jake La Furia, J-Ax, Kid Yugi, Massimo Pericolo, Neima Ezza, Paky, Rhove e Sfera Ebbasta.

“Ci saranno altri nomi in questa lista che stiamo ancora definendo - ha concluso il rapper - Intanto ringrazio tutti voi per la partecipazione e vi assicuro che ci sarà tanto divertimento, quindi non mancate di venire”.