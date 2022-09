A Seregno l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inaugurato l'Emporio della solidarietà realizzato nella Casa della carità in collaborazione con Caritas Ambrosiana. E' il secondo in Provincia di Monza e Brianza.

L'Arcivescovo ha inaugurato l'Emporio della solidarietà

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inaugurato e benedetto l'Emporio della solidarietà presso la Casa della carità di via Alfieri. Erano presenti il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il sindaco Alberto Rossi con la Giunta, il prevosto di Seregno e presidente della Casa della carità, monsignor Bruno Molinari e il direttore della Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. Alla cerimonia tanti volontari e rappresentanti delle associazioni e della società civile.

Il secondo nella Provincia di Monza e Brianza

L'Emporio della solidarietà è il quindicesimo della diocesi di Milano e il secondo in Provincia. Sarà aperto da ottobre a singoli e famiglie in difficoltà economiche del decanato di Seregno - Seveso, che comprende sei Comuni, e metterà a disposizione generi alimentari e prodotti di prima necessità. Come ha sottolineato Gualzetti, l'Emporio è di fatto l'evoluzione della distribuzione dei pacchi alimentari perché crea un rapporto diretto con le persone a cui si tende una mano.

Il plauso di monsignor Delpini

L'Arcivescovo Delpini ha ringraziato i volontari e le istituzioni per l'importante servizio alla collettività, con un sincero apprezzamento per la laboriosità e l'intraprendenza che ha consentito di ultimare il progetto dell'Emporio della solidarietà, a cui ha contribuito anche l'Amministrazione. Con una battuta, il prelato ha annunciato che tornerà a Seregno anche il prossimo anno, per la terza volta consecutiva, e consegnerà ai volontari il "Mariolino d'oro" perché "vi inventerete ancora qualcosa" di utile e prezioso. E come suggerimento, Delpini ha accennato alla banca del tempo per chi ha bisogno.

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola la prossima settimana.