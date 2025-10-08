Ennesimo incidente sul lavoro, i sindacati alzano la voce: “Sicurezza trascurata e considerata una spesa”

Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro occorso in un’azienda di Usmate Velate nella giornata di ieri, martedì 7 ottobre, i sindacati alzano la voce e chiedono un maggiore impegno alle proprietà sul tema della sicurezza, che secondo le sigle “viene considerata solo una spesa”.

Le dichiarazioni della Fiom Cgil, come detto, arrivano all’indomani del grave incidente avvenuto alla “Eur-Acciai”, nel quale un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito:

“Abbiamo appreso oggi dalla stampa locale dell’ennesimo grave incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda metalmeccanica di Usmate Velate e che ha coinvolto un giovane lavoratore, portato via come ricostruito dal giornale in codice rosso – le parole della segretaria Adriana Geppert – Non si conoscono le dinamiche dell’incidente e per ricostruire quanto è accaduto sono intervenuti l’Ats Brianza, i Carabinieri e la Polizia locale. Ancora una volta un incidente avvenuto in una azienda non sindacalizzata. Troppo spesso dove non ci sono controlli, dove non c’è il sindacato, dove non c’è un formazione adeguata la sicurezza viene trascurata e considerata una spesa”