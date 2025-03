Si chiama Stefano Tangorra il brianzolo che nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, ha sbancato l'Eredità: il quiz di Rai 1 vincendo ben 47.500 euro al gioco finale della Ghigliottina.

Eredità: ecco chi è Stefano, il brianzolo che ha vinto 47mila euro alla ghigliottina

Tangorra, 39 anni è di Bellusco, dove vive e lavora nella sua società informatica: una software house che realizza programmi per computer. Alla seconda puntata in cui ha partecipato al programma, dopo quella di mercoledì 26 in cui si era fermato però al "triello", il belluschese è riuscito ad arrivare fino in fondo al gioco.

Stefano è infatti riuscito prima a battere tutti gli altri concorrenti ed arrivare alla fatidica "Ghigliottina". Dopodichè ha indovinato la parola misteriosa, trovando il giusto collegamento con le cinque proposte dal gioco e togliendosi così una bellissima soddisfazione.

L'intuizione corretta

"E' stata una grande emozione - ha raccontato direttamente il belluschese - Ovviamente l'impatto iniziale con lo studio ti mette un po' di soggezione, però poi sono sempre stato tranquillo e sono riuscito ad affrontare il gioco come quando lo vedo da casa e questo mi ha aiutato molto. Quando hanno iniziato ad uscire le parole della ghigliottina ho avuto una mezza intuizione. Quando è uscita l'ultima, che era "gesto", l'ho subito collegata a "cinese" e poi a tutte le altre pensando subito ad "ombrello". Ho avuto quindi un attimo di sbandamento pensando: "l'ho trovata", allora ho deciso di scriverla subito per evitare di avere ripensamenti".

E così è stato, un'intuizione che ha colto nel segno ed ha consentito al belluschese di portare a casa un bel premio da 47.500 euro in gettoni d'oro.

"Tutto è stato bellissimo, quando poi Marco Liorni ha girato il cartellino con la parola è stato incredibile - prosegue Tangorra - Lui poi è bravissimo, come anche tutto lo staff del programma che è veramente fantastico. Sicuramente sarà un'esperienza ed un'emozione che mi porterò per tutta la vita".

Ma non è ancora finita, perchè Tangorra tornerà anche nella puntata di questa sera dell'Eredità e cercherà di concedersi un bis. Un bis nel quale sperano anche diversi suoi concittadini che sicuramente faranno il tifo per lui, visto che già nella serata di ieri sul gruppo Facebook "Sei di Bellusco se...", in tanti hanno scritto per congratularsi per questa vittoria.

*Immagini Rai