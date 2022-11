Esemplare dedizione e abnegazione: premiati i Carabinieri di Besana

«L’esemplare dedizione e abnegazione con cui quotidianamente viene garantita la serenità e la sicurezza dei cittadini di ogni età». E’ la motivazione per la quale il Lions Club Carate Brianza Cavalieri ha deciso di insignire, per mano del presidente Alessio Varisco, la stazione dei Carabinieri di Besana in Brianza del premio «L’Uniforme Amica», arrivato alla sua quinta edizione. Premio il cui nome ne custodisce il significato: uniforme che unisce preferito a divisa che divide.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il ringraziamento ai Carabinieri

La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, sabato 19 novembre, nella serra di villa Filippini, «casa» della Pro Loco di Besana in Brianza. Un momento ufficiale per dire ancora una volta grazie agli uomini guidati dal luogotenente Marco Verrecchia - al quale è andato anche il «Mantello di San Martino» -, presente accanto al comandante provinciale Gianfilippo Simoniello, al consigliere regionale e comunale Alessandro Corbetta, ai membri dell’opposizione e della maggioranza consiliare della città, ai sindaci dei Comuni tutelati dai militari besanesi: oltre ad Emanuele Pozzoli, i colleghi di Veduggio Luigi Dittonghi e Correzzana Marco Beretta. Nessuna rappresentanza da Renate, non è mancato invece il primo cittadino brioschese Antonio Verbicaro, simbolo di quanto l’azione dei Carabinieri valichi i confini territoriali. «Non possiamo e non dobbiamo chiudere la porta a nessuno» a dirla con il colonnello Simoniello che ha sottolineato il ruolo chiave della stazione di via San Camillo.

«La percezione che si ha ingiustamente dell’Arma è di un’istituzione volta alla repressione - ha sottolineato - Non è così: la nostra funzione primaria è la rassicurazione sociale, per questo dobbiamo essere per strada, a contatto con la cittadinanza. Verrecchia e i suoi uomini ne sono un valido esempio».

Due vite salvate

Anche il sindaco di Besana in Brianza Emanuele Pozzoli ha voluto dire grazie, ricordando due interventi dei militari besanesi capaci quest’anno di salvare altrettante vite: un 62enne colto da arresto cardiaco all’interno del supermercato «MD» di via Dante Alighieri, rianimato grazie al dae - defibrillatore semiautomatico esterno - recuperato dalla vicina piazza Corti, ed un «caso sociale particolarmente grave». «Siete stati una presenza anzitutto umana», ha detto.