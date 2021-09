Parla il consigliere regionale

Fumagalli: "Un disastro annunciato, chi doveva provvedere alla rimozione dei rifiuti abusivi ora ne risponda".

Dopo l'incendio che all'alba di sabato scorso ha interessato l'area dell'ex-Snia di Varedo, questa mattina, martedì 28 settembre, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui il consigliere regionale Marco Fumagalli, hanno organizzato un presidio fuori dai cancelli della struttura.

Esponenti del Movimento 5 Stelle in presidio davanti all'ex-Snia dopo l'incendio

"Un disastro annunciato, chi doveva provvedere alla rimozione dei rifiuti abusivi ora ne risponda". ha detto Fumagalli

"Andremo a vedere se le Istituzioni potevano fare qualcosa per evitare il disastro. Motivo per cui ho chiesto conto a Regione Lombardia tramite interrogazione e accesso agli atti. I cittadini meritano risposte. Cercheremo di capire se chi avesse il compito di vigilare e garantire la sicurezza non lo ha fatto. I rifiuti erano sotto gli occhi di tutti ma non è stata presa nessuna precauzione. Sappiamo che il proprietario dell’area aveva obblighi di custodia e smaltimento. È evidente che non debbano essere i cittadini a pagare i danni due volte, sia a livello ambientale che economico» conclude Fumagalli.

Al Consigliere Regionale fa eco Stefano Guagnetti, consigliere comunale uscente del M5S, il quale ha sottolineato l’assenza dell’amministrazione Vergani al presidio odierno: «Al di là del colore politico, questa è una questione che riguarda l’intera cittadinanza. Motivo per il quale sarebbe stato auspicabile fare fronte comune e, soprattutto, garantire la presenza anche solo per meglio chiarire ed informare».

I rilevamenti Arpa

Per quanto riguarda i sopralluoghi nell'area interessata dall'incendio ieri mattina si sono svolti nuove rilevazioni di Arpa insieme ad Ats Brianza, Polizia Locale e autorità locali. "Sono stati effettuati rilevamenti in vari punti della città ed altri campionamenti dell'aria dai quali non sono emersi valori preoccupati" ha rassicurato il vicesindaco Fabrizio Figini.