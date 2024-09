Negli edifici scolastici di Cesano Maderno ristrutturazioni, ritinteggiature, interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria e ordinaria per oltre 300mila euro. In vista dell’inizio del prossimo anno scolastico l'Amministrazione comunale ha fatto il punto tramite una nota ufficiale.

Estate di lavori nelle scuole di Cesano Maderno

"Si è scelto di dare priorità a quelle aree o strutture maggiormente ammalorate stilando un elenco anche in base alle segnalazioni provenienti dalle Direzioni scolastiche – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso – In alcuni casi gli interventi sono propedeutici a lavori più importanti e complessi, come quello che riguarderà la Salvo d’Acquisto, in altri rispondono alle necessità evidenziate dalle scuole ma anche dai genitori degli studenti. Con gli interventi di manutenzione prosegue la pianificazione di altre lavorazioni importanti, come quelli riguardanti l’impianto di riscaldamento e la sostituzione della caldaia alla scuola primaria Negri, che ha già visto l’approvazione da parte della Giunta della progettazione esecutiva. Altri interventi riguarderanno la palestra della scuola Galilei dove è in fase di affidamento la progettazione per il rifacimento della copertura e la sostituzione della pavimentazione: contiamo di far svolgere i lavori durante le festività natalizie, risolvendo così un problema di infiltrazioni che si presentava da diverso tempo”.

Gli interventi nei servizi igienici

Alla scuola primaria Borghi di via Col di Lana sono stati ultimati tutti i bagni che non erano ancora stati interessati da lavori di risistemazione, alla scuola Rodari di via Stelvio è stato completato il rifacimento dei servizi igienici del secondo piano, mentre alla D’Acquisto si è lavorato al rifacimento dei servizi igienici del primo piano, per un totale di 87.000 euro di interventi finanziati e realizzati.

Gli interventi sulle coperture

Sono stati effettuati interventi sulle coperture dell’aula mensa della scuola Galilei, così come sui tetti delle scuole Mauri (compresa la palestra) e Negri: per i lavori è stato previsto uno stanziamento di oltre 35mila euro. Alla scuola Salvo D’Acquisto hanno preso il via gli interventi propedeutici al più ampio programma di riqualificazione (da oltre 5 milioni di euro) che prevede sia la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del plesso. I primi lavori (interventi finanziati con oltre 64mila euro) sono di carattere edile e impiantistico, ma anche relativi alla riorganizzazione e ampliamento degli uffici amministrativi della segreteria, con l’ampliamento dei locali e il trasferimento dell’aula professori. Successivamente verrà avviato il cantiere complessivo di riqualificazione, che andrà ad affrontare anche il tema della sicurezza strutturale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché il rifacimento del layout esterno con nuovi colori e disegni, frutto di una proposta degli ex studenti.

Stop agli allagamenti

Alla primaria King di via Duca d’Aosta, con un intervento di oltre 10mila euro, è stato installato il nuovo servoscala all’ingresso principale. La scuola dell’infanzia Montessori di via Riccione, invece, è stata interessata dal rifacimento dell’area del cortile esterno che consentirà di superare le problematiche di allagamento grazie all’inserimento di un nuovo pozzo perdente, il rifacimento delle linee di raccolta e smaltimento, parziali riasfaltature e rifacimento (con allargamento) del cancello carraio. Gli interventi sono stati realizzati con un investimento di circa 20mila euro. Per risolvere i problemi di allagamento dei locali interrati in occasione di precipitazioni intense, nelle scuole Rodari e Borghi, inoltre, si stanno effettuando minuziose verifiche interne con il supporto di BrianzAcque, al termine delle quali verranno definite possibili soluzioni utili.

Efficientamento energetico alla Negri

L’Amministrazione comunale ha approvato, nel mese scorso, il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento della scuola primaria Negri. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria del valore di 130mila euro finanziati con i contributi assegnati per l’efficienza energetica degli edifici pubblici. In particolare, l’intervento riguarderà la sostituzione delle valvole esistenti di vecchio tipo con nuove valvole di tipo termostatico su tutti i termosifoni dell’edificio e, inoltre, l’installazione di una nuova caldaia a condensazione, alimentata a gas metano, al posto del generatore esistente.

All’asilo nido Il Piccolo Principe si sono svolti lavori preliminari per la programmata sostituzione della pavimentazione.

La palestra della scuola Galileo Galilei vedrà la sostituzione della copertura e della pavimentazione: in fase di affidamento la progettazione esecutiva.

“Gli interventi riguardano tutti gli edifici di proprietà comunale sul territorio, segno di un’attenzione scrupolosa alle necessità degli istituti scolastici e frutto di una costante interlocuzione tra Amministrazione e Direzioni scolastiche durante l’anno – ha specificato il sindaco Gianpiero Bocca – Il nostro impegno è prioritario, consapevoli che i lavori devono essere ultimati durante la stagione estiva per consentire agli studenti che frequentano le nostre scuole di ricominciare gli studi con spazi rinnovati e ambienti riqualificati. Contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria procede la pianificazione e la risoluzione dell’iter amministrativo per altre opere che riguardano le scuole, che richiedono tempistiche maggiori sia per l’entità dei lavori sia per la loro realizzazione”.

Nella foto: l'assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, l'assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, la dirigente dell'Istituto Comprensivo I e del Comprensivo II Paola Ripamonti e la vicaria del II Comprensivo Cristina Fumagalli.