Un'estate sicura, parola di Polizia Locale

A Seregno un'estate sicura, senza episodi rilevanti di cronaca e di nocumento alla sicurezza pubblica. E' positivo il bilancio dell'attività di presidio e prevenzione svolta dalla Polizia Locale. Resi noti i dati degli interventi dall'1 giugno all'11 settembre scorsi.

Un'estate sicura in città

"Un importante investimento di uomini e mezzi per garantire la sicurezza della città", in particolare nel centro storico durante il periodo estivo. L'assessore alla Sicurezza, William Viganò e il comandante della Polizia Locale, Umberto Trope (nella foto), tracciano un bilancio soddisfacente dell'estate appena trascorsa, senza fatti di cronaca rilevanti, né situazioni di degrado e disagio nel centro città, in particolare nelle serate del giovedì e del sabato con una notevole affluenza di giovani e giovanissimi provenienti anche da altri Comuni.

Polizia Locale, 105 ore di straordinari

In 25 serate (il giovedì e il sabato) gli agenti della Polizia Locale dalle 20 alla 1 di notte hanno effettuato 105 ore di straordinari, 322 invece le ore di servizio della vigilanza privata: pattuglie di due guardie in divisa, appiedate, che hanno effettuato una perlustrazione del territorio (dalle 18 alla 1) per segnalare presenze sospette e situazioni di potenziale pericolo. Le segnalazioni dei vigilantes, in totale 17, hanno permesso di evitare pericolosi contatti fra gruppi di giovani e prevenire risse o aggressioni durante le affollate serate della movida. Nei tre mesi estivi sono state 99 le violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, compresi i verbali per i rifiuti, due le denunce per ubriachezza (erano il triplo lo scorso anno).

In crescita i controlli

In crescita del 30 per cento i controlli, di cui 1.258 persone e 975 veicoli, con 176 posti di controllo e 277 stazionamenti. Fra i principali reati la guida in stato di ebbrezza e la resistenza a pubblico ufficiale (5 casi), il favoreggiamento a seguito di eventi delittuosi (4) e in materia di rifiuti (3). Una decina i casi di spaccio e uso personale di stupefacenti rilevati dalla Polizia Locale. Trentotto i veicoli sequestrati o fermati. I verbali al Codice della strada sono stati 87 fra mancate revisioni, assicurazioni scadute e guida senza patente.