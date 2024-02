Controlli della Polizia Locale, maxi multa a un locale in centro

Raffica di controlli notturni della Polizia Locale a Seregno. Multa di 4mila euro a carico di un locale in centro città, che utilizzava un impianto musicale senza permesso. Venti le multe per infrazioni al codice stradale.

Maxi multa a un locale in centro

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio la Polizia Locale ha condotto una massiccia azione di presidio del territorio. Sono stati impegnati 15 uomini, organizzati in 7 pattuglie. Nel corso dei controlli un noto locale del centro città, già segnalato perché creava disturbo ai residenti, è stato sanzionato perché intratteneva gli avventori con dj set impiegando apparecchiature di diffusione sonora non utilizzabili in forza di apposita ordinanza sindacale. Il provvedimento era stato adottato perché l'esercizio, in passato, si era reso responsabile di plurime e gravi violazioni. Al titolare, inoltre, è stata inflitta una sanzione amministrativa di 4mila euro e verrà valutata la sospensione dell'attività.

Rinvenuta sostanza stupefacente

Nel corso dell'attività sono stati dislocati quattro posti di controllo del traffico veicolare, durante i quali decine di conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti con l'etilometro. Venti gli automobilisti sanzionati per le infrazioni al Codice della strada, identificate oltre 60 persone. L intervento degli agenti si è concluso in via Solferino: nei controlli sono state generalizzate 30 persone. A bordo di un veicolo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, il responsabile è stato fermato.

La soddisfazione dell'assessore Viganò

"La capacità di mettere in campo interventi strutturati come quello di ieri notte sono la conferma del consolidamento della qualità del nostro corpo di Polizia Locale - il commento dell'assessore alla Sicurezza, William Viganò - Gli obiettivi di sicurezza che ci poniamo come Amministrazione possono efficacemente essere perseguiti grazie all'organizzazione e, soprattutto, grazie agli agenti, agli ufficiali e al comandante che ringrazio per il lavoro svolto".