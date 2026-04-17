Corbetta: “Giù le mani dai bambini per finanziare il Pride”

“Giù le mani dai bambini. Da Brianza oltre l’arcobaleno un’iniziativa sulla sessualità dei bimbi per finanziare il Pride lgbt”. Lo afferma Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito a un evento per bambini promosso in una libreria di Seregno da Brianza Pride e Brianza oltre l’arcobaleno.

Corbetta: “Tema inappropriato per i bambini”

“Le iniziative rivolte ai più piccoli devono essere occasioni di crescita serena, non momenti in cui affrontare temi come l’identità di genere, l’affettività o una sessualità fluida per finanziare il Pride lgbt – commenta Alessandro Corbetta – Davvero qui si è superato il limite. Giù le mani dai bambini. Non conosciamo nel dettaglio i contenuti del libro proposto, da quanto emerge si toccano anche temi delicati come il sentirsi una ragazza nel corpo di un ragazzo e viceversa. Tema fuori luogo e inappropriato se rivolto ai bambini e che crea solo confusione nei più piccoli”.

Per il consigliere regionale “una scelta vergognosa”

Il consigliere regionale della Lega aggiunge: “Colpisce che un evento destinato ai minori sia collegato alla raccolta fondi per il Pride lgbt: una scelta vergognosa, che ha di fatto l’obiettivo di fare cassa sulla partecipazione dei bambini per finanziare il mondo lgbt. Nessuno mette in discussione le libertà individuali e le scelte sessuali, ma quando si parla di bambini serve una linea netta: è inaccettabile che si usino i bimbi per sostenere queste iniziative. Su questo non possono esserci ambiguità. Difenderli significa garantire una crescita libera, senza pressioni e indottrinamenti che non fanno altro che confondere”.

L’iniziativa in libreria