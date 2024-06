Attenzione ai contratti truffa, i consigli di Aeb Gelsia

Con l’imminente fine del mercato tutelato dell’energia elettrica (1 luglio), si moltiplicano le chiamate sospette e i tentativi di truffa. Preoccupazione fra i consumatori. I consigli di Aeb Gelsia, società con sede a Seregno.

Attenzione ai contratti truffa

Spesso i consumatori vengono contattati da falsi operatori con l'intento di estorcere informazioni sensibili o di far sottoscrivere contratti fraudolenti. Nelle ultime settimane Gelsia ha ricevuto decine di segnalazioni dai propri clienti, contattati da operatori che si spacciano per personale Gelsia senza esserlo. L'azienda ribadisce il proprio impegno verso la trasparenza e la tutela della clientela.

Gli strumenti per non commettere errori

Per qualsiasi dubbio o per verificare la veridicità di eventuali comunicazioni ricevute, è sempre possibile contattare direttamente il servizio clienti di Gelsia al numero verde 800 478 538, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14. Oppure rivolgersi ai quattordici Gelsia Point presenti sul territorio o visitare il sito web della società www.gelsia.it. A disposizione c’è anche l’indirizzo mail: customercare@gelsia.it.

Come evitare una truffa

Gli operatori Gelsia chiamano sempre da numeri visibili e la società, negli ultimi mesi, ha messo a disposizione nuovi strumenti per evitare di cadere in una possibile truffa. Il primo è la possibilità di verificare, attraverso un'opzione ad hoc sul sito web della società, se il numero dal quale si viene contattati è davvero riferibile a Gelsia. Basta collegarsi al servizio “Chiamate sospette” (www.gelsia.it/tutela/chiamate-sospette/) e inserire nell’apposito spazio il numero di telefono dal quale si è stati contattati per scoprire se si tratta effettivamente di un operatore di Gelsia o se è un tentativo di truffa.

Il diritto di ripensamento

Inoltre il cliente può sempre verificare offerte e promozioni nei documenti contrattuali che vengono inviati a valle della telefonata. Il servizio clienti Gelsia è gestito dall’Italia, è importante diffidare da chi si presenta come una generica società di vendita e/o di distribuzione di zona e, infine, Gelsia non richiede dati o codici Pod/Pdr. Se si scopre di aver firmato un contratto-truffa senza volerlo, c’è sempre il diritto di ripensamento senza oneri, che può essere esercitato entro 14 giorni lavorativi dalla conferma dell’avvenuta sottoscrizione e senza costi aggiuntivi.