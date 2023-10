Ex Lombarda Petroli, il Comune conferma la volontà di variare il Pgt

Prosegue il dialogo, seppur difficile e tortuoso, tra l'Amministrazione comunale di Villasanta guidata da Luca Ornago e la curatela fallimentare della ex Lombarda Petroli al fine di cercare una soluzione condivisa in vista sia della variante al Pgt tutt'ora in corso, sia dell’imminente udienza davanti al Consiglio di Stato, prevista per il 19 ottobre, che possa soddisfare entrambe le parti su quella che è stata ribattezzata come la "guerra" sulle aree standard.

Ma la soluzione non sembra a portata di mano e il dialogo, schermaglie comprese, richiederà sicuramente altro tempo. L’oggetto della discussione, per intenderci, sono quelle aree dedicate ad un uso collettivo come verde, parcheggi o ciclabili che il privato, il Fallimento Lombarda Petroli in questo caso, deve cedere al Comune secondo quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio.

La proposta dell'Esecutivo Ornago

Stamattina, giovedì 5 ottobre 2023, il primo cittadino, insieme all'assessore all'Urbanistica Carlo Sormani e al funzionario comunale Davide Teruzzi, ha spiegato alla stampa i contenuti della proposta di modifica dell'Ambito di Trasformazione "Fallimento Lombarda Petroli". Una decisione in netta controtendenza rispetto a quanto aveva precedente stabilito l'Esecutivo. Infatti nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale, più volte sollecitata dalla stampa sull'argomento, aveva deciso di non entrare nei particolari della trattativa. Invece stamattina sindaco e assessore hanno esplicitato i termini della proposta. Una decisione che, nelle intenzioni del sindaco, è stata presa per fare chiarezza sulla vicenda.

Il commento del sindaco

"Il confronto fa seguito agli incontri di apertura già intercorsi negli ultimi mesi con la giudice fallimentare responsabile della procedura e, in altra sede, con Regione Lombardia, allo scopo di garantire la prosecuzione della bonifica con fondi del Pnrr dei lotti B, C e D del comparto - ha commentato Ornago - L’occasione della variante generale del Pgt comunale dà la possibilità di riprendere la discussione su un aggiornamento della proposta urbanistica sull’area, come più volte auspicato dalle parti. La nostra proposta sarà anche all'ordine del giorno della commissione territorio di martedì prossimo 10 ottobre. Nelle ultime settimane abbiamo notato che, su alcuni organi di stampa, è apparsa qualche anticipazione di quanto trattato con la curatela. Descrizione del che, però, non è completa e corretta rispetto ai contenuti veri: per questo abbiamo pensato di anticiparla stamattina".

"Concediamo 10mila metri quadrati in più alla curatela"

"Ci siamo inseriti nel percorso della variante per presentare una proposta alla curatela, sulla scia di quanto stabilito dal Ptcp provinciale che prevede la diminuzione del consumo di suolo in tutta la Provincia - ha sottolineato Sormani - Nel concreto abbiamo proposto di aggiungere 10mila metri quadri di superficie fondiaria rispetto a quanto stabilito nel Pgt del 2019 per garantire una più uniforme distribuzione dei volumi di carattere produttivo e commerciale previsti sull'area. Abbiamo cercato di tutelare la fascia prossima alle abitazioni esistenti. Ovviamente confermiamo il corridoio ecologico che andrà a separare l'ex Lombarda Petroli e Immobiliare Villasanta. Un altro aspetto della nostra proposta riguarda proprio l'istituzione di un'area agricola di circa 50mila metri quadrati, cioè andremo a cambiare la destinazione dell'area verde che passerà da standards a verde pubblico in cessione all'Aministrazione comunale ad area agricola. Però sotto questo aspetto vorrei sottolineare che la suddetta area agricola rimarrà di proprietà della controparte e non del Comune. Inoltre le aree agricole hanno un valore importante soprattutto oggi che si parla tanto della transizione ecologica: per esempio su quelle aree si potrebbero realizzare impianti di produzione di energia attraverso il fotovoltaico. Rimane il fatto che anche l'area agricola rimarrà soggetta alla bonifica dell'area".

Proposta già respinta dalla curatela

La proposta presentata stamattina dall'Esecutivo e che verrà discussa nella prossima commissione territorio, però, è già stata già fortemente respinta dalla curatela che l'ha giudicata irrealizzabile visto che si tratterebbe di andare a ralizzare un'area agricola su terreni che necessitano di bonifica e per di più inseriti in una vecchia raffineria. La proposta formulata lo scorso 22 settembre dall’Esecutivo alla curatela è stata dunque sonoramente bocciata. Però questi ultimi nei giorni hanno formulato una controproposta all'Esecutivo che vede una riduzione dell'area verde a 37mila metri quadrati e la destinazione di 127mila metri quadrati a comparto produttivo.

Di seguito la proposta inviata dalla Curatela all'Amministrazione comunale.

La conferenza stampa del centrodestra

Il tema riguardante il dialogo tra Comune e Curatela verrà sviscerato non solo durante la Commissione territorio della prossima settimana ma anche durante la conferenza stampa organizzata per sabato 7 ottobre 2023, alle ore 11, in Villa Camperio dalle forze di centrodestra guidata dal candidato sindaco Giambattista Pini.

Nel frattempo anche il movimento "Io Scelgo", soprattuto sui Social, sta incalzanto l'Esecutivo su questo tema.