Ex oratorio, c'è un'offerta da 400mila euro, ma è troppo bassa...

Il parroco di Verano Brianza, don Luca Piazzolla, ha annunciato ai fedeli durante la messa la nuova offerta che è stata fatta per l'acquisto dell'ex oratorio maschile, ritenuta però troppo bassa.

L'annuncio durante la Messa

Dopo un lungo periodo di stallo, un nuovo acquirente si è fatto avanti per l'acquisto dell'immobile di via Umberto I, l'ex oratorio maschile, ormai in disuso da diversi anni. L'offerta fatta alla parrocchia è di 400.000 euro. Don Luca Piazzolla lo ha annunciato ai fedeli nel corso di questi giorni: durante la messa di domenica 22 gennaio, mostrando perplessità sulla cifra e chiedendo loro un consiglio sul da farsi.

Offerta troppo bassa

Una decisione importante, che il don ha voluto condividere con i fedeli, tanto che di nuovo sarebbe tornato sull'argomento, durante la messa di sabato sera, annunciando la decisione di rifiutare l’offerta, perchè «troppo bassa».

L’offerta dell’acquirente interessato a trasformare il vecchio immobile in via Umberto I, non sembra infatti aver soddisfatto pienamente il parroco, anche perchè ormai più di un anno fa, erano stati messi sul piatto circa 700mila euro.

Si tratta quindi ora di aspettare altri potenziali acquirenti, scelta questa che il sacerdote sembra - ancora una volta - voler condividere con i suoi parrocchiani.

Già nel 2021 era saltata un'altra offerta

L'immobile è stato messo in vendita, per ripianare i debiti contratti con la realizzazione del nuovo centro parrocchiale. Nel novembre dell'anno scorso, sempre il don aveva annunciato sul bollettino parrocchiale che era saltata la vendita dell’ex oratorio e prima ancora era sfumata un'altra. vendita nel giugno 2021.

A seguire sembrava che ci fossero altri privati interessati, ma da qui a concludere, il passo sembra ancora lungo. Nel frattempo il fabbricato dell’ex oratorio si sta deteriorando e di conseguenza qualcuno ha fatto notare si sta «anche svalutando».