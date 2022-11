Salta di nuovo la vendita dell'ex oratorio

Brutte notizie per la parrocchia: è saltata nuovamente la compravendita dell’ex oratorio maschile di via Umberto I.

L'annuncio in chiesa

Ad annunciarlo ai fedeli don Luca Piazzolla, durante le messe del fine settimana. La ditta che era interessata ad acquisire l’immobile di proprietà della parrocchia si sarebbe tirata indietro e ora, sarà necessario ripartire da capo, alla ricerca di privati interessati all’edificio.

Tanti debiti da ripianare

Tanti i debiti che si sono accumulati dopo la realizzazione del nuovo centro parrocchiale e dei campi, l’alienazione del vecchio immobile è quindi molto importante e funzionale per coprire le numerose spese sostenute per fare tutti i lavori. La vendita dell’ex oratorio maschile era già saltata nel giugno del 2021: anche il quel caso l’operatore che si era mostrato interessato non ha poi concluso la trattativa. A distanza di poco più di un anno, si ripresenta la stessa situazione con tutta una serie di problemi e preoccupazioni per la comunità.