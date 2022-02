Varedo

Ex Snia, via l’amianto dal capannone incendiato. Iniziati i lavori di bonifica del tetto che dureranno in paio di mesi, poi si porteranno via i rifiuti

Si toglie l’amianto dal capannone nella ex Snia di Varedo dove è divampato l’incendio il 25 settembre dell’anno scorso. Questa mattina, lunedì, era tutto pronto per iniziare i lavori di bonifica del tetto (rinviati a domani, martedì, per il forte vento) dell’edificio fatiscente che verrà poi demolito, una volta portati via tutti i rifiuti.

Il sopralluogo di oggi

A più di quattro mesi dal devastante rogo, qualcosa inizia a muoversi per ripristinare la sicurezza nel comparto industriale dismesso.

All’avvio dei lavori erano presenti il sindaco Filippo Vergani, il vicesindaco Fabrizio Figini, l'assessore al Bilancio Andrea De Simone, Gabriele Sabatini in rappresentanza delle proprietà, il personale impegnato nella bonifica e Marco Lavatelli amministratore delegato del gruppo Cava di Trezzano, con sede anche a Limbiate, società operativa nelle demolizioni e nel recupero rifiuti. L’azienda incaricata della bonifica rimuoverà l’amianto dal tetto per una superficie di circa settemila metri quadrati. Il tempo stimato per completare il lavoro è un paio di mesi, gli operai raggiungeranno il tetto con una piattaforma aerea.

"Giornata importante"

"Oggi è una giornata importante, si comincia a vedere la luce. Ci preme pulire e portare via i rifiuti con i tempi dovuti. Si sta procedendo per fasi" ha detto il sindaco. L’iter proseguirà con la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti scaricati abusivamente, sia quelli combusti che non combusti, quantificabili in un volume di circa duemila tonnellate di scarti indifferenziati, non pericolosi. Prima della rimozione, dovranno essere caratterizzati.

