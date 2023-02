Falò di Sant'Antonio solidale, raccolti più di 3mila euro

È di oltre 3mila euro la somma raccolta in occasione del Falò di Sant’Antonio, la tradizionale manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura, le associazioni e gli oratori del territorio, che come ogni anno affianca un aspetto solidale.

Il falò accende la solidarietà

Quest'anno la tradizione si è rinnovata in oratorio a Velate. Grazie alle somme raccolte (2.674 euro in occasione della serata del falò e altri 465 grazie alla generosità dei fedeli della parrocchia), anche nel 2023 il Centro di Ascolto della Comunità Pastorale Madonna del Carmine a cui era destinato l’intero ricavato dell’iniziativa potrà attuare sul territorio il progetto “Insieme per la scuola” che si propone di sostenere il percorso scolastico di studenti delle scuole medie di primo e secondo grado le cui famiglie sono in condizione di fragilità economica.

Generosità straordinaria

I fondi raccolti, che sono oltre il doppio rispetto al 2022 a dimostrazione della straordinaria generosità della cittadinanza, saranno utilizzati anche per i progetti “Insieme per la vista” a sostegno dell’acquisto di occhiali o lenti correttive e per “Progetto Farmacia”, volto ad aiutare coloro che non riescono a far fronte alle spese farmaceutiche per l’acquisto di medicinali, integratori o prodotti per la medicazione non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Il grazie delle istituzioni

Grande soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale che ha sostenuto l'evento: