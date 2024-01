Folla record al falò della Giubiana

A Seregno è bruciata una Giubiana da record nell'evento promosso dall'associazione Madonna della Campagna nel parco del Fuin.

Folla per il rogo della Giubiana

Complice una giornata serena e con un freddo non eccessivo, l’associazione Madonna della Campagna ha riscosso un notevole successo con la manifestazione del rogo della Giubiana. Centinaia di bambini dalle 19 di sabato, 27 gennaio, sono accorsi ai piedi della strega per consegnare le letterine con tutti i mali, le cattiverie e le cose brutte che desideravano cancellare per sempre. Una folla da record ha gustato gli oltre 100 chilogrammi del tradizionale risotto giallo con la salsiccia, cucinato dai volontari dell’associazione (nelle foto di Maurizio Esni). Alle 21.30 tutti con il naso all’insù a vedere il grande fantoccio della strega, alto quasi sette metri e realizzato interamente in legno, carta e paglia.

"Ogni anno un record"

“Ormai non ci sono più parole per descrivere l’affetto che lega il pubblico alle nostre manifestazioni - affermano Cesare Visconti e Alessandro Rossi dell’associazione Madonna della Campagna - Ogni anno un record, grazie alla voglia di mantenere vive le nostre tradizioni e grazie allo straordinario lavoro degli oltre cento volontari della nostra associazione e di quelle con cui collaboriamo, che ringraziamo ogni volta per essere presenti".

