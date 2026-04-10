Il Comune mette in guardia i cittadini e invita a non rispondere ai messaggi né a fornire dati personali.

Falsi sms sulla Tari: attenzione alle truffe, il Comune di Desio mette in guardia i cittadini.

Falsi sms, occhio alle truffe

In questi giorni al Servizio Tributi del Comune di Desio sono pervenute alcune segnalazioni da cittadini che riferiscono di aver ricevuto un sms con la richiesta di rispondere per un problema di irregolarità sulla Tari. Si tratta di un tentativo di truffa, il fenomeno si sta verificando anche in altre regioni. I messaggi riportano la frase: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un tempestivo contatto al numero 89******* per evitare aggravamenti” .

Il Comune completamente estraneo, ecco alcuni consigli

Il Comune chiarisce di non avere alcun collegamento con queste comunicazioni che sono una truffa e invita i cittadini a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali. Intanto il Comune dà alcuni consigli per la sicurezza dei cittadini. L’Amministrazione Comunale invita i residenti a:

Non richiamare assolutamente il numero indicato nell’sms

Non fornire dati personali, bancari o codici privati via messaggio

Diffidare di qualsiasi richiesta di contatto verso numeri a pagamento.

Come verificare la propria posizione

Per eventuali dubbi o informazioni è possibile contattare direttamente l’ufficio tributi del Comune: Terzo piano – ingresso A del Palazzo Comunale, Piazza Giovanni Paolo II. Per la Tari: telefono 0362 392217- 274; per l’Imu: telefono 0362 392212 – 272 – 302. Si può anche scrivere una e-mail: tributi@comune.desio.mb.it. Questi gli orari di ricevimento: da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche al pomeriggio: dalle 15.30 alle 17.30

Si invitano i cittadini a mantenere la massima allerta e a verificare sempre l’attendibilità delle informazioni.