Fantasyland, il summer camp bilingue: non il solito centro estivo

Chi l’ha detto che non è possibile divertirsi imparando tante cose nuove e, soprattutto, "masticando" l’inglese, sempre più importante per il futuro dei nostri figli? Si scrive "Fantasyland", si legge una bellissima proposta innovativa messa in campo da Roberta Mamini, titolare di Erremme school, che si trova in via Manzoni 23/A, ad Arcore. Un modo innovativo , utile e divertente per immergersi nella lingua inglese.

"Perchè sceglierci?"

"Perchè sceglierci? - ha sottolineato Mamini - Perché la nostra scuola è a misura di bambino: accoglienza, professionalità, esperienza, piccoli gruppi e cura verso le singole esigenze di ognuno. Dunque non solo summer camp". La parola d’ordine sarà: divertimento. "Desideriamo offrirvi un'esperienza indimenticabile all'insegna del divertimento, dello stupore, della scoperta e dell'amicizia - ha continuato Mamini - La tematica di quest'anno sarà "fantasyland" per accompagnare i bambini nel magico mondo della fantasia. Il nostro Summer camp è tenuto da docenti madrelingua e da teachers bilingue certificati con pluriennale esperienza e specializzati nel l’insegnamento per scuola dell’infanzia e primaria che si alternano nelle attività. Nel team quest'anno saranno presenti coach specializzati di atletica e ginnastica artistica, chef Marcie per il laboratori di cucina. Le giornate si svolgeranno in un clima divertente e stimolante all'insegna di laboratori creativi: arte, cucina, musica, teatro e cinema, giochi e attività sportiva. Ogni giorno sono previste gite sul territorio sia per effettuare sport sia per intraprendere esperienze didattiche molto coinvolgenti".

Le agevolazioni

Sono previsti i servizi di pre e post, il servizio catering e sconti per i fratelli con un numero massimo di iscritti pari a 18 bambini. Verranno creati due piccoli gruppi (infanzia e primaria) con insegnanti di riferimento. Superpromo: 50 euro di sconto immediato sulla settimana se porti un amico. Sono previste attività sportive, laboratori di cucina, pic nic al parco, movie time, music lab e laboratori creativi. Gite( incluse nella quota) merende pomeridiane, ghiaccioli e gelati (offerti dalla scuola).

Per informazioni www.erremmeschool.it. oppure info@erremmeschool.it o chiamare il 3338888473