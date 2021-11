La farmacia come "sentinella" per intercettare la violenza sulle donne

Seregno

Alla Casa della Carità presentato il progetto "Dare voce al silenzio - Farmacia amica delle donne”, promosso da Comune e Lions Club Seregno.

La farmacia come "sentinella" per intercettare i maltrattamenti e le violenze contro le donne. E' il progetto "Dare voce al silenzio - Farmacia amica delle donne”, promosso da Comune e Lions Club Seregno. La presentazione presso la Casa della Carità di Seregno, alla presenza di una trentina di operatori locali.

La farmacia "sentinella" contro la violenza sulle donne

La farmacia può diventare una “sentinella capace di intercettare situazioni ancora troppo sommerse e taciute di maltrattamenti in famiglia, ovvero il luogo più sicuro in cui la donna dovrebbe sentirsi amata e protetta e non minacciata, umiliata e impaurita”. Così Mariapia Ferrario, coordinatrice del progetto “La forza in uno sguardo”, durante l’incontro proposto agli operatori delle farmacie di Seregno che hanno accettato di aderire all'iniziativa “Dare voce al silenzio - Farmacia amica delle donne”. Giovedì sera la presentazione presso la Casa della Carità di via Alfieri, con la partecipazione di una trentina di farmacisti.

Sensibilizzare sulla violenza contro le donne

Nella prima parte dell’incontro, Ambra Braga di Cadom (Centro di assistenza alle donne maltrattate) ha descritto i principi alla base della violenza in tutte le sue forme e le condizioni che la donna maltrattata e, spesso, i suoi figli vivono, fino a portarla all’isolamento dalla società e all’annientamento della propria dignità. A seguire Linda Serafini, psicologa referente dello Sportello antiviolenza di Seregno affidato all’associazione White Mathilda, ha affrontato il tema del percorso di sostegno e accompagnamento degli operatori dei Centri Antiviolenza insieme alle vittime che chiedono aiuto.

In farmacia il contrassegno del progetto

Alle farmacie è stato consegnato un contrassegno da esporre quale simbolo di condivisione nel contrasto alla violenza di genere e il libretto “La forza in uno sguardo”, un’utile guida per la conoscenza e l’approfondimento dell’argomento. Inoltre le farmacie hanno a disposizione le informazioni dei centri antiviolenza nell’ambito della Rete Artemide da poter fornire a chi ne avesse necessità, oppure a quanti indirettamente vengono in contatto con situazioni di maltrattamento con l'opportunità di segnalarle.

Un progetto promosso da Comune e Lions Club Seregno

“La forza in uno sguardo” e “Dare voce al silenzio - Farmacia amica delle donne” sono progetti condotti dall'Amministrazione di Seregno, dal Lions Club Seregno Brianza e dai club sostenitori, in linea con gli obiettivi della Rete Artemide, la rete inter-istituzionale che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della

violenza di genere in ambito familiare.