Fausto Leali in scena al "Nuovo" di Arcore per Medicuore

Non poteva che essere Fausto Leali a dar voce alla raccolta fondi organizzata da "Medicuore", attiva dal 1996 come realtà no profit. Stiamo parlando di una onlus che progetta, promuove e realizza eventi di intrattenimento di natura sportiva, culturale e sociale, esclusivamente a scopo benefico.

L'evento è stato presentato stamattina, 17 novemnbre 2022, nella splendida location di Villa Borromeo, ad Arcore.

Il cantante e artista di fama internazionale si esibirà il prossimo 25 novembre alle 20.30, al Teatro "Nuovo" che si trova ad Arcore, in via San Gregorio.

Evento organizzato da Medicuore

Un evento incredibile, organizzato da Medicuore Onlus e patrocinato dall'Amministrazione comunale arcorese guidata da Maurizio Bono.

Al tavolo dei relatori non poteva mancare il dottor Alberto Penati, fondatore del sodalizio e Gregorio Mancino il capostipite della MovimentArt, artista e pittore, candidato all’assegnazione dell’Ambrogino d’oro 2022, da sempre vicino all’associazione e che quest’anno ha donato un’opera d’arte benefica rivolta all’evento. A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura Elvira de Marco e l'ingegner Stefano Campisi.

L’obiettivo dell’iniziativa è fine ad un progetto umanitario in Africa, nel sud del Kenya e in Tanzania, per raccogliere alimenti e promuovere la solidarietà nei confronti dei più bisognosi. Ricordiamo che la onlus, in 25 anni, ha raccolto e donato in beneficenza qualcosa come 1,2 milioni di euro.

Un evento speciale

A presentare il concerto di Leali saranno Thomas Incontri e Stefania Andriola. L’onore dell’apertura invece, sarà affidata ad Alessandro Penati, nome d’arte Dorian Vein, figlio del dottor Penati, che ha da poco concluso gli studi presso il Conservatorio di Gallarate.

"L’intenzione è quella di creare il massimo del coinvolgimento e del divertimento possibile. - ha spiegato Penati - Ma ovviamente, l’attenzione deve rimanere sullo scopo di questa iniziativa. La presenza di Fausto è un modo per far avvicinare tutti alle realtà tragiche e drammatiche che vivono molti paesi e volgere uno sguardo su questi, per aiutare e sensibilizzare.”

25 novembre, una giornata speciale

"Il concerto si svolgerà in una giornata molto particolare. - ha proseguito l’assessore De Marco - In quanto è la Giornata contro la violenza sulle donne, perciò questo concerto farò da intermediario su due temi delicatissimi. Fausto si è già proposto per cantare in onore di questa giornata celebrativa una canzone dedicata a tutte le donne che hanno subito violenze e che ne sono rimaste vittime."

Il divertimento è il motore per la creazione di queste iniziative che cercano di abbracciare i temi più sensibili con l’unico scopo di aiutare in qualsiasi modo possibile.

"Fausto persona di grandissimo cuore"

"Fausto è un mio grande amico e una persona da un grandissimo cuore - ha concluso Penati - Da sempre vicino all’associazione e per noi è veramente un onore presentarlo ai cittadini per un progetto di tale importanza".

Mancini, ha poi ricordato il valore dell’arte che mette in contatto tantissime realtà come questa, per la quale è onorato collaborare e per la quale spera sempre di dare un contributo fondamentale. I biglietti è possibile acquistarli contattando il numero 340.5263764 oppure direttamente al Cine Teatro Nuovo