Ferragosto di fuoco a Triuggio, l'intervento dei pompieri salva la situazione

Ferragosto di fuoco a Triuggio dove, nella giornata di ieri giovedì 15 agosto, un incendio che ha coinvolto un'automobile in un garage ha rischiato di rovinare la festa.

Ferragosto di fuoco a Triuggio

L'allarme è scattato in via De Gasperi nel tardo pomeriggio. Alcuni residenti hanno iniziato a notare del fumo nero e denso fuoriuscire dal corsello dei box, da dove si stavano per propagare le fiamme. Subito è partita la chiamata al Vigili del fuoco, che prontamente hanno fatto capolino sul posto.

L'intervento dei pompieri salva la situazione

Il tempestivo arrivo dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme che nel frattempo avevano completamente avvolto la macchina posteggiata nel box e domare il rogo in poco tempo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se la paura è stata tanta, con i residenti che per qualche ora si sono riversati in strada. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti.