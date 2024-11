Dopo il "5" al SuperEnalotto centrato a Desio nella giornata di martedì 19 novembre, la Brianza festeggia un'altra vincita.

Festa a Bovisio per una vincita da 50mila euro

Questa volta il premio, 50mila euro, è andato ad un fortunato giocatore di Bovisio Masciago che, nell'ultimo concorso del 10eLotto, ha messo a segno un 9 Oro. La fortuna ha baciato anche Milano con un 6 da 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

(foto archivio)