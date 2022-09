In occasione della Festa dei nonni, un incontro a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno per parlare di violenza sugli anziani. Si terrà il prossimo lunedì, 3 ottobre, alle 20.30, in Sala Aurora.

Festa dei nonni, un incontro dedicato alla violenza sugli anziani

L’appuntamento, dal titolo “Semplicemente amare”, rientra nell’ambito del ciclo di incontri promosso da Comitato Cesano città universitaria, Università Vita-Salute San Raffaele, Sportello Luci Sorridenti e Lions International, con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno. Relatori del dibattito, che sarà moderato dal giornalista Luigi Losa, saranno: Alfredo Anzani, professore di Bioetica dell’Università Vita-Salute San Raffaele; Virginia Sanchini, ricercatrice in Bioetica dell’Università degli studi di Milano; un rappresentante della Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno; Sara Rigamonti, direttrice gestionale e coordinatrice infermieristica delle Residenze assistite Groane e l’avvocato Federica Iorno dell’Ordine degli avvocati di Monza.

"Il preoccupante fenomeno della violenza sugli anziani"

Si parlerà di anziani e delle loro fragilità, di anziani e nuove tecnologie, delle varie tipologie di abuso di cui possono essere vittime, ma anche di violenze e di come riconoscerle per proteggerli. “La data scelta del 3 ottobre non è stata scelta a caso ma segue la Festa dei nonni che si celebra in Italia il 2 ottobre, giornata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano” spiegano gli organizzatori. L’incontro, ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti sarà, l’occasione per sancire e valorizzare il ruolo degli anziani nella nostra società e, nel contempo, dibattere sul preoccupante fenomeno della violenza sugli anziani.