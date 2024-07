Fine settimana con la festa del Gruppo Alpini Desio, nel ricordo di Roberto Tesser

Sei anni di stop per la festa del Gruppo Alpini Desio: tanta emozione per l’atteso ritorno, nel ricordo del Capogruppo Roberto Tesser, scomparso nell’ottobre del 2023. La festa va avanti anche questo fine settimana.

Lo spazio messo a disposizione dal prevosto

Dopo una lunga assenza, il Gruppo Alpini Desio si è rimboccato le maniche e ha organizzato la sua festa, tra musica, cibo e divertimento, all’oratorio di San Pio X: "Dobbiamo sicuramente ringraziare il prevosto di Desio, don Mauro Barlassina, perché ha messo a nostra disposizione lo spazio di cui avevamo bisogno – ha affermato il Capogruppo Maurizio Camnasio – Senza questo luogo sarebbe stato più complesso organizzare le nostre serate».

L'apertura ufficiale e il ricordo di Tesser

Immancabile in apertura la cerimonia dell’alzabandiera e l’ascolto dell’inno nazionale. Gli Alpini hanno dedicato la loro festa al Capogruppo Roberto Tesser: "Era un punto di riferimento per noi, e quando è andato avanti è stato un duro colpo per tutti", ha affermato Augusto Iachelini.

"Noi cerchiamo di fare possibile per mantenere questo gruppo ancora in forze, nonostante molti nostri compagni ci abbiano già lasciati – ha spiegato Salvatore Agates, membro del gruppo – Purtroppo in questi ultimi anni, a causa della pandemia dovuta al Covid e poi per una serie di problemi, abbiamo fatto fatica a rialzarci, perciò siamo felici di essere riusciti a tornare".

Appuntamento nel fine settimana

Le serate proseguiranno questo fine settimana all'oratorio San Pio X venerdì, sabato e domenica, con intrattenimento e cibo preparato dai numerosi volontari. Domenica alle 23 la cerimonia dell'ammainabandiera che chiude la festa.