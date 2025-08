Beneficenza

Raccolti circa 1.800 euro per l'associazione Il Sorriso dell'anima e la cooperativa Il Seme

Il Sorriso dell’Anima e Il Seme oggi in Comune per ricevere il contributo benefico della Festa della Polizia Locale di Cesano Maderno.

Prima Festa della Polizia Locale, consegnato il ricavato

Stamattina, in Sala Giunta a Palazzo Arese Jacini, alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca, del vicesindaco Francesco Romeo, del segretario generale Giampaolo Zarcone, del comandante della Polizia Locale Gabriele Caimi e di alcuni volontari della Protezione Civile, i referenti dell'associazione Il Sorriso dell'anima e della cooperativa Il Seme hanno ricevuto un assegno simbolico con i proventi della Festa della Polizia Locale di Cesano Maderno tenutasi il 5 e 6 luglio scorsi al velodromo.

Raccolti e consegnati circa 1.800 euro

Sono stati raccolti e consegnati complessivamente circa 1.800 euro.

“Questo è un momento che abbiamo fortemente voluto e che ci rende davvero felici - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca - Ringrazio il comandante Gabriele Caimi, e tutti gli agenti per avere ideato e realizzato la prima Festa della Polizia Locale di Cesano Maderno, con l’obiettivo benefico di destinarne i ricavi all’associazione Il Sorriso dell’anima e alla cooperativa Il Seme, realtà a noi molto care, che si occupano di temi che consideriamo una priorità e che mai devono essere posti in secondo piano. La Festa è stata un’occasione di coinvolgimento delle altre Forze dell’Ordine, che ringrazio, insieme ai nostri volontari della Protezione Civile, sempre presenti e disponibili nei momenti in cui c’è bisogno del loro intervento”.

Polizia Locale al servizio della comunità

La festa, voluta dalla Polizia Locale e dal Comune, è stata un’occasione di solidarietà e beneficenza a favore di due realtà importanti che si occupano di disabilità, oltre che un momento di svago e aggregazione, con musica e animazione, ristorazione, attività ludiche ed educative per i più piccoli, esibizioni dimostrative delle Forze dell’Ordine e stand delle associazioni cittadine. Un’opportunità, per la Polizia Locale, di farsi conoscere in una dimensione più ampia, valorizzando non solo la professionalità ma anche la capacità di ascolto e la disponibilità a porsi al servizio della comunità.