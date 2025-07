Nel fine settimana

I proventi dell'evento andranno a sostenere l’associazione Il Sorriso dell’anima e la cooperativa sociale Il Seme

Per un fine settimana, fischietti e palette sono rimasti negli uffici del Comando. Gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale di Cesano Maderno hanno indossato una maglietta blu con la scritta "Prima festa della Polizia Locale di Cesano Maderno" e si sono messi al servizio della comunità in modo diverso: tra griglie, spillatori e sorrisi.

La Polizia Locale fa festa servendo ai tavoli del velodromo

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Per Il Sorriso dell’anima e la cooperativa sociale Il Seme

L’evento ha trasformato il velodromo in un luogo di festa, con musica, animazione e stand delle Forze dell’ordine e di soccorso. Una due giorni all’insegna della solidarietà che purtroppo la pioggia ha fatto ridimensionare ma non è riuscita a rovinare. I proventi andranno a sostenere l’associazione Il Sorriso dell’anima e la cooperativa sociale Il Seme,

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La collaborazione tra Forze dell'ordine e di soccorso

L’idea è nata da Vito Caprara, ufficiale del Comando di via Fermi e presidente di Campus Major, l’associazione che gestisce il velodromo comunale. Subito accolta con entusiasmo dal comandante della Polizia Locale, Gabriele Caimi, e sostenuta dall’Amministrazione comunale, ha visto una grande partecipazione: Protezione Civile, Polizia Provinciale (presente anche il vicepresidente della Provincia, Claudio Rebosio), Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Bianca e associazioni d’Arma hanno animato l’evento con simulazioni, esibizioni e attività educative per i più piccoli.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

"Sempre più vicini ai cittadini"

"Siamo qui per far conoscere chi siamo e qual è la nostra missione", ha spiegato sabato il comandante Caimi all’inaugurazione, affiancato dall’assessora alla Sicurezza, Donatella Migliorino, dal vicesindaco Francesco Romeo e dal presidente del Consiglio comunale Enzo Bacino. "Siamo convinti che la Polizia Locale non è solo prevenzione e repressione dei reati e controllo del territorio: è soprattutto vicinanza ai cittadini, con la sua presenza che è garanzia di coesione sociale e convivenza civile", le parole del vicesindaco Romeo. Dall’assessora Migliorino, orgogliosa per "la prima festa del genere a livello nazionale", il grazie "a uomini e donne che vogliono solo e sempre il bene dei cittadini" e la promessa che "ci rifaremo alla grande l’anno prossimo".