Festa d'estate al Parco Dho di Seveso

Villa Dho e il suo meraviglioso parco aprono le porte alla cittadinanza per la tradizionale festa d'estate organizzata dalle associazioni che gravitano intorno alla dimora storica dell'Altopiano, uno dei gioielli della città di Seveso. Ha collaborato alla stesura all'allestimento della festa anche la Commissione Servizi Sociali del Comune di Seveso.

La manifestazione vivrà di due grandi momenti nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno. Il primo, in notturna, con inizio alle 21, prevede il concerto all'aperto del Corpo musicale di Santa

Cecilia. Poi, domenica pomeriggio, si entrerà nel vivo dell'evento con la festa delle associazioni.

Questi gli appuntamenti:

Ore 14 Apertura della festa

Ore 15 Musica e canto con Nicoletta Tiberini

Ore 15.30 Camminata naturalistica nel parco con Legambiente

Ore 16.30 Nel salotto di Villa Dho, presentazione del libro “Come una malattia invalidante mi ha cambiato la vita” di Ezio Moretti. Appuntamento rivolto in particolare a tutti i volontari delle

associazioni quale momento di ascolto e confronto.

Ore 17.30 Camminata sportiva con i gruppi di cammino

Ore 18 Esibizione della band i "Pelledoca", ragazzi della cooperativa Oasi2 di Barlassina

Ore 18.40 Aperitivo finale

Nel corso del pomeriggio, dalle 15 alle 18:

- laboratori per i bambini (pozioni magiche, falegnameria, giochi), a cura della Casa Pedagogica e

Asilo nel bosco.

- Parole Buone, progetto a cura di Sergio Astori e degli alunni del liceo Marie Curie di Meda.

Così Michele Zuliani, assessore alle Politiche Sociali, racconta quello che accadrà il prossimo week-end:

«Per la prima volta la tradizionale "Festa d'estate" delle associazioni presenti al Parco Dho verrà arricchita dalla presenza delle associazioni che svolgono un compito sociale nel nostro

paese. Si tratta di un'iniziativa, pensata, organizzata e coordinata in modo corale, maturata nel corso di varie riunioni preparatorie e curata da un comitato ristretto di volontari provenienti dalle associazioni promotrici e con il supporto della Commissione Servizi sociali del Comune di Seveso. Di cosa si tratta? Per un giorno intero, le associazioni avranno l'opportunità di promuovere la propria attività e far conoscere il proprio impegno sociale. Ognuna di loro avrà il proprio gazebo, una vetrina preziosa che permetterà di raccontarsi e far emergere la propria rilevanza nel tessuto sociale come risposta ai bisogni incontrati quotidianamente. La giornata sarà anche allietata da un momento musicale e da una presentazione di un libro, non mancheranno giochi e spazi per i più piccoli. Riuscire a coordinare tante realtà, in parte anche diverse, è stato da sempre un mio desiderio, perché solo con sinergia e condivisione si può iniziare veramente a costruire una "rete" sul nostro territorio».