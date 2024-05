Festa di fine anno scolastico per l'associazione "Fili di Parole". A Concorezzo sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai partecipanti al Corso di lingua Italiana e intercultura.

Una trentina gli attestati consegnati

La fine dell'anno scolastico val bene una festa se non altro perché è il preludio di una lunga vacanza estiva. Anche la scuola dell'Associazione “Fili di Parole” di Concorezzo ha avuto, sabato 25 maggio, la sua festa; una festa un po' particolare perché le allieve sono donne migranti provenienti da vari paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e dell'Europa dell'Est. Sabato è stato il giorno della consegna degli attestati a una trentina di iscritte che hanno frequentato il Corso di lingua Italiana e intercultura per 50/90 ore da ottobre a maggio. Alla festa sono arrivate accompagnate dai loro figli, alcuni neonati, cariche di cibi e

bevande preparate in base alle ricette dei loro paesi di origine: sembrava un banchetto di nozze.

Un vero e proprio punto di riferimento