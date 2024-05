Frana lungo l'Alzaia, le forze politiche di Cornate in campo per ripristinare il tratto danneggiato. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha isolato la cooperativa sociale con sede a Paderno, le civiche "Insieme si può" e "Centro Destra Unito" sono intervenute per manifestare il loro impegno, in caso di vittoria elettorale, per una rapida sistemazione dell'Alzaia.

Il comunicato di "Insieme si può"

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio 2024, è stata la civica "Insieme si può" a esporsi con un comunicato stampa firmato dal candidato sindaco Andrea Panzeri.

"Come ben noto, da metà maggio l’alzaia che costeggia il Naviglio di Paderno è interrotta a causa di una frana di dimensioni notevoli nel tratto tra la centrale Bertini e il santuario della Madonna della Rocchetta - si legge nella nota diramata dalla civica di centrosinistra - Le intense piogge hanno fatto franare il terreno, provocando il crollo del muro di contenimento del pendio sopra all’alzaia: una parte del camminamento con il guard rail è finito nel letto del Naviglio. La lista civica Andrea Panzeri Sindaco-Insieme si può si è prontamente attivata per informarsi circa l’entità del danno, che causa gravi problemi per la fruizione turistica del tratto di Adda non solo sul nostro territorio, ma su tutto il medio corso del fiume. Qualora risultassimo vincitori alle prossime elezioni amministrative, sarà nostra priorità sollecitare le Autorità e gli Enti competenti al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto di alzaia danneggiato, come siamo certi sia già stato fatto dagli attuali Amministratori della nostra Città. Poter disporre pienamente e in sicurezza dell’alzaia lungo il Naviglio di Paderno è fondamentale per valorizzare il nostro territorio e sfruttare le potenzialità turistiche della nostra Città".

L'impegno del "Centro Destra Unito"

Anche la civica a sostegno di Fabio Quadri, "Centro Destra Unito", ha voluto inserire la sistemazione dell'Alzaia tra le priorità da affrontare in caso di vittoria alla prossima tornata elettorale.

"Purtroppo, come è noto, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nel mese di maggio una frana ha interrotto la strada Alzaia del nostro territorio - scrive il candidato sindaco Fabio Quadri - E' di tutta evidenza che tale interruzione causa rilevanti problemi ai turisti e visitatori che percorrono il nostro bellissimo lungo Adda. Voglio ricordare che analogo evento era capitato già nel 2008. Quando nel giugno del 2009 venni eletto Sindaco di Cornate mi attivati immediatamente con gli organi competenti e riuscii, in quella circostanza, a far intervenire il Ministero delle Infrastrutture, il quale nell'arco di tre mesi eliminò la frana che era presente da oltre un anno. Con il pragmatismo che contraddistingue l'amministrazione di centrodestra, di cui sono attualmente assessore in carica, anche in questa circostanza siamo immediatamente intervenuti e abbiamo tempestivamente registrato al Rasda (l'applicativo di Regione Lombardia in cui devono essere inseriti i danni causati da eventi calamitosi) la frana. Dobbiamo ricordare, infatti, che la competenza per la manutenzione dei fiumi è ora della Regione, che a propria volta l'ha commissionata al consorzio Est Ticino Villoresi. Ciò premesso, abbiamo quindi sollecitato un intervento ed è stato fissato un sopralluogo per il 5 giugno con i tecnici regionali e del consorzio, al fine di verificare lo stato dei luoghi e quanto questi dovranno eseguire per rimuovere la frana. Poiché lo sviluppo del turismo rientra fra gli obiettivi che la mia lista si è proposta con il programma elettorale, qualora dovessi essere eletto Sindaco, agevolato anche dall'esperienza e dalle competenze acquisite, mi attiverò affinché l'Alzaia venga nuovamente resa percorribile nel minor tempo possibile".

Il ringraziamento dello Stallazzo

Nelle scorse ore è arrivato il ringraziamento dello "Stallazzo" che, seppur non citato dalle due civiche, beneficerà indubbiamente di un pronto intervento sull'Alzaia. A causa delle violente precipitazione dei giorni scorsi, infatti, la cooperativa sociale (che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i tanti turisti che camminano o pedalano lungo l'Adda) è rimasta sostanzialmente isolata e necessita di un aiuto per rimettere in moto al meglio il proprio punto di ristoro.