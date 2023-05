Festa per i 20 anni della Guardia medica

Festa a Concorezzo per i 20 anni di presenza della Guardia medica. Una cerimonia molto partecipata quella che si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica 7 maggio.

Si tratta della prima iniziativa del ricco calendario delle attività per i festeggiamenti dei 50 anni di Avps (Associazione Pronto Soccorso Pubblica assistenza Vimercate), che si terrà a Vimercate nel prossimo fine settimana. Avps che gestisce il servizio di Guardia medica a Concorezzo.

La cerimonia

Il ritrovo era fissato per le 10.30 davanti al Comune, alla presenza tra gli altri del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e del presidente di Avps Elio Brambati. A seguire i discorsi delle autorità, la premiazione dei volontari e una serie di esercitazioni. In piazza anche una mostra fotografica e l'esposizione di mezzi, anche storici, dell’Avps.

La storia della Guardia medica a Concorezzo

La sede della Guardia Medica di via De Giorgi è stata aperta il 2 luglio 2003 per volere dell’amministrazione comunale e del sindaco di allora, Alberto Bernareggi, con lo scopo di avere un presidio medico sul territorio comunale per i casi di emergenza oltre i medici di base.

I volontari, che appartengono all’associazione Avps, sono stati chiamati ad accompagnare i medici durante le missioni presso il domicilio dei pazienti.

Il racconto della mattinata