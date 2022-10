Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, martedì 25 ottobre, poco prima delle 11 in via Hack ad Arcore.

Fiamme e un'alta colonna di fumo ad Arcore

I pompieri sono giunti sul posto dopo la chiamata per un incendio che ha interessato un prefabbricato nel Quartiere Torri Devero. A prendere fuoco in particolare è stato il contenier che l'impresa utilizza per incontrare la clintela interessata all'acquisto delle abitazioni all'interno delle Torri Devero.

Alta la colonna di fumo che si è alzata a seguito dell'incendio. Fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati.

Sul posto si trovano anche gli agenti della Polizia locale di Arcore e la Protezione Civile cittadina. I Vigili del fucoo sono al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.