Ferragosto di fuoco anche ad Arcore, dove nella mattinata di ieri, giovedì 15 agosto, sono intervenuti i pompieri per spegnere un incendio scoppiato all'interno dell'ex museo dei Carabinieri, utilizzato in passato anche come sede dell'associazione Combattenti e Reduci.

Fiamme nell'ex museo dei Carabinieri di Arcore

L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino. Sul posto squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del fuoco (due autopompe, un autobotte, un'autoscala e un carro soccorso), intervenute per un incendio di materiale vario presente in un locale all'interno dell'ex museo di via 4 Novembre, oggi in disuso.

Nessun ferito

Sul posto le squadre hanno prontamente estinto l'incendio senza ulteriori danni alla struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenza ben peggiori. In via 4 Novembre hanno assistito alle operazioni di spegnimento anche le Forze dell'ordine, che ora indagano per accertare quanto accaduto.