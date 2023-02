Tante novità e altrettante certezze accompagnano la quinta stagione de «I Grandi concerti» della Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno.

Filarmonica Pozzoli. Eccellenza in Brianza con musica di qualità

Sei eventi che coinvolgono l'intera Brianza - Monza, Seregno e Desio - con una programmazione di eccellente qualità, in grado di soddisfare le richieste di un pubblico eterogeneo per gusti e interessi musicali.

Dalla grande musica sinfonica, con capolavori di Beethoven e Tchaikovsky, al tango con uno spettacolo di grande impatto emotivo che intreccia musica e danza della tradizione Argentina.

L'omaggio a Maria Callas

Nella rassegna anche un duplice omaggio a Maria Callas, un mito della storia della musica, nel centesimo anniversario della nascita. Il primo spettacolo - dal titolo Prima di ogni altro amore - indagherà in modo profondo la relazione umana e professionale con Pierpaolo Pasolini, altra figura iconica del Novecento. Il secondo - In arte Callas - sarà un ritratto a tutto tondo sulla società contemporanea alla Callas, una commistione fra musica e immagini con l'esibizione di alcuni allievi del primo corso di perfezionamento lirico.

Spazio anche ai giovani musicisti

La proposta musicale della Filarmonica Ettore Pozzoli si completa dando spazio ai giovani musicisti. Nel cartellone un concerto sinfonico con la giovanissima He Jun Li (già vincitrice del concorso Pozzolino nel 2018 e di numerosi altri concorsi) e il Gran galà dell'opera: l'evento conclusivo del corso di perfezionamento per cantanti lirici e maestri collaboratori, che ha permesso a undici giovani cantanti di perfezionarsi studiando con vere e proprie leggende del mondo dell'Opera italiana, come Michele Pertusi, Gregory Kunde, Paolo Bordogna, Carmela Remigio e Carmen Santoro.

Come accennato, per la prima volta I Grandi concerti saranno itineranti in Brianza con l'obiettivo di valorizzare i luoghi di cultura del nostro territorio, nella speranza di facilitare l'accesso alla cultura a un maggior numero di persone.

Un ambizioso progetto radicato nel territorio

La Filarmonica Ettore Pozzoli nasce nel 2007 come formazione di prestigio nel settore musicale grazie all'alto profilo culturale e al forte radicamento sul territorio.

Nell'ambizioso progetto si affiancano professori d'orchestra di grande esperienza a giovani e promettenti musicisti, in una sorta di laboratorio che ha ottenuto risultati di grande rilievo culturale e formativo. Non meno importanti sono i progetti educational nelle scuole, per stimolare sin da giovanissimi curiosità e amore verso la nobile arte della musica.

La Filarmonica Ettore Pozzoli, e l'associazione culturale che la rappresenta, promuove la consolidata stagione musicale «I grandi concerti» e rappresenta un'eccellenza culturale e formativa nella Provincia di Monza e Brianza, testimoniata dal riconoscimento del premio Talamoni, la massima benemerenza dell'Amministrazione provinciale. Numerose sono le realtà culturali e gli artisti che hanno condiviso l'entusiasmo dell'associazione culturale seregnese.

La serata di beneficenza inaugurale

Quest'anno la quinta stagione de «I grandi concerti» sarà inaugurata con una serata di beneficenza in collaborazione con Inner Wheel club di Monza a sostegno della cooperativa sociale La Meridiana. Sul palco del teatro Manzoni la Filarmonica Ettore Pozzoli diretta da Luca Ballabio con musiche di Beethoven, Bizet e Tchaikovsky.