Fili solidali Desio: "Avanti, nonostante le difficoltà". Da cinque anni il gruppo guidato da Fabiana Ibba lavora a maglia per sostenere chi vive situazioni di difficoltà.

Nuove donazioni da parte di Fili solidali

Il gruppo di Fili solidali è formato da una quindicina di donne, si riunisce ogni due settimane al centro Il Girasole, in uno spazio concesso dall’Amministrazione comunale. Il lavoro non è privo di ostacoli.

"Non possiamo permetterci di pagare un affitto o altre spese. Già è complicato acquistare la lana per realizzare i lavori e coprire i costi di spedizione, e le donazioni di lana stanno diminuendo", ha sottolineato.

Nonostante le difficoltà, nel corso dell’anno appena concluso, il gruppo ha consegnato 40 scaldagambe, altrettanti cappelli e sciarpe, una decina di mantelline e 200 calze della Befana alla casa di riposo Attanasio di Limbiate.

Una importante rete di solidarietà

Le volontarie di Fili solidali hanno realizzato una settantina di borse della spesa con stoffe riciclate per l’associazione "Food For All" di Monza.

"Abbiamo collaborato anche con 'Portiamo una carezza' in Sardegna, 'Angeli della strada' di Paderno Dugnano e ‘Arca Creativa’ di Lecco, che raccoglie fondi per persone autistiche", ha aggiunto Fabiana Ibba.

Dietro ogni consegna ci sono ore di lavoro manuale, la ricerca di materiali e un’incredibile rete di solidarietà: