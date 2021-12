Filippo Tortu di nuovo positivo al Covid: "Sono asintomatico e sto bene"

L'annuncio

Esattamente un anno fa aveva già contratto il maledetto virus

Filippo Tortu è di nuovo positivo al Covid. L'atleta di Costa Lambro (Carate Brianza), oro olimpico a Tokyo nella 4x100, lo ha annunciato su Instagram.

"Sono asintomatico e sto bene"

Tortu ha comunicato la sua positività quest'oggi, mercoledì 29 dicembre, con un post affidato ai social.

"Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività - ha scritto il campione caratese - Fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per tornare in pista il prima possibile e con più voglia che mai".

Era già successo un anno fa

Esattamente un anno fa Tortu aveva già contratto il maledetto virus ed era poi tornato in pista ad allenarsi, rivelandosi più forte che mai visto lo storico risultato raggiunto alle Olimpiadi.