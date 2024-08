Filippo Violante si dimette da segretario del Pd di Desio

Filippo Violante ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario del Pd - Circolo di Desio per motivi personali. Lo ha reso noto con una nota il direttivo locale.

Filippo Violante lascia la guida del Pd

Filippo Violante era stato eletto a ottobre del 2023. In merito alle dimissioni ha dichiarato:

"Sopraggiunte ragioni personali mi costringono a ridimensionare l'impegno nel Partito democratico di Desio e a lasciarne, con dispiacere, la carica di segretario. Resterò parte di questa meravigliosa comunità di persone, che tanto ha dato e tanto saprà dare alla nostra città ed al nostro Paese".

Il grazie del partito, resta in carica il Direttivo

Il Partito democratico di Desio, da parte sua, ringrazia Violante per il suo impegno e le energie dedicate, culminate in importanti iniziative come la Festa Democratica 2024. Il Direttivo del Circolo, eletto lo scorso ottobre, resta in carica e sta lavorando per garantire continuità alla linea di azione già intrapresa. Un'assemblea degli iscritti e simpatizzanti del Partito democratico è stata indetta per sabato 14 settembre. Si terrà al Circolo Briani di via Fratelli Cervi; in questa occasione verranno discusse le strategie per il futuro e il nuovo percorso da intraprendere.