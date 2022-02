Musica

"Fino all'alba", ultimo appuntamento per votare. Scritto da due giovani del corpo musicale La Cittadina, può diventare l'inno di Milano-Cortina 2026.

Un successo straordinario

Un successo straordinario: a Seveso non si parla d’altro e ora "Fino all’alba" è arrivata anche in Uganda grazie a Sara Colloca, missionaria che fa parte della Cittadina. Le recensioni del brano, in lizza per diventare l’inno delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono tutte estremamente positive. E in città si è scatenato un grandissimo passaparola che sta portando tanti sevesini (e non solo) a votare la canzone sull’apposito sito www.milanocortina2026.org. (è possibile farlo fino a oggi, martedì 22). Un passaparola alimentato anche dall’Amministrazione e da tante associazioni, che invitano a votare per la canzone scritta da Giulio Gianni e Francesco Marrone, due ragazzi non ancora 18enni del Corpo musicale La Cittadina di San Pietro.

"Fino all'Alba" arriva in Uganda

Un sogno per i ragazzi, che recentemente hanno partecipato in una diretta social con Arisa, che ha cantato il loro brano a Sanremo. Un sogno però anche per tutta la città e soprattutto per la grande famiglia della banda, presente da 141 anni sul territorio cittadino. Come ha raccontato il presidente Marco Orsenigo: "Si tratta di un’emozione unica, inspiegabile. Speriamo che con questo successo tanti giovani possano avvicinarsi alla nostra banda sull’onda di questo entusiasmo". Intanto il brano, come detto, è arrivato fino in Uganda, dove la sassofonista Sara, che da anni lavora al fianco dell’Ordine Frati Minori Francescani, è ripartita come missionaria per Ewe Mama. Per il terzo anno consecutivo la giovane è partita per Rwentobo e sarà la responsabile in Uganda del progetto per la disabilità Karidaari Seed. Un’altra storia speciale di un componente della famiglia de La Cittadina.