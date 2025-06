Fioccano i premi alla festa della scuola Pirotta

Fioccano le premiazioni alla festa finale della scuola Pirotta di Desio. L'ultimo giorno di scuola, nel cortile dell’istituto della secondaria di primo grado Pirotta (Istituto comprensivo Agnesi) sono stati consegnati gli attestati ai vincitori delle numerose e varie competizioni che quest’anno hanno visto salire anche sui podi nazionali diversi studenti.

Media Pirotta: tanti gli studenti premiati, primi nel concorso informatico

Vanno menzionati innanzitutto i tre vincitori del concorso nazionale informatico Bebras: Christian Marelli, Francesco Bomparola e Irene Alagia che in squadra si sono classificati primi assoluti su più di 4mila partecipanti nella categoria GIGA Bebras.

Si sono distinti in informatica, matematica, arte

E’ poi la volta dei vincitori del concorso Kangorou della matematica nella categoria Cadet che ha visto cinque alunni piazzarsi in ottima posizione davanti a migliaia di partecipanti. Sono stati poi premiati i partecipanti al concorso artistico desiano indetto dal Lions “Un poster per la pace”. Primo premio anche per la classe 2A° che ha vinto il concorso Book Trailer organizzato da Brianza Biblioteche.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Menzione per il concorso dell'Anpi

Menzione per il concorso vinto dalle classi terze in occasione del 25 Aprile indetto dall’Anpi, con attestato di speciale riconoscimento alla classe terza E “per il suggestivo video di testimonianza di chi ha lottato nel passato e per aver riportato nel presente i medesimi valori di coraggio e libertà”.

Ottimi piazzamenti nelle gare sportive

E’ poi la volta dei vincitori delle gare sportive: primi posti nelle gare regionali di atletica, quarto posto nella classifica nazionale Volley che si è svolta a Roma a fine maggio. Un incredibile canestro di allori corona il capo della scuola Pirotta che chiude l’anno scolastico fiera dei risultati raggiunti.