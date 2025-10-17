Fiori al monumento ai Caduti dell’Arma dopo la tragedia di Castel D’Azzano

Omaggio floreale al monumento ai Caduti dell’Arma alle porte della Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno. L’iniziativa è del circolo cittadino di Fratelli d’Italia.

Fiori al monumento ai Caduti dell’Arma

Tra le manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’Arma dopo la tragedia di Castel d’Azzano (Verona), dove hanno perso la vita tre carabinieri, anche il gesto di Fratelli d’Italia, che a Cesano Maderno è andata a deporre una composizione florale ai piedi del monumento ai Caduti dell’Arma, alla caserma di via Nazionale dei Giovi.

“La nostra vicinanza all’Arma”

Poco dopo la fine dei funerali di Stato per Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, il consigliere comunale e capogruppo in Consiglio comunale Gaetano Vincenzi, accompagnato dal presidente Roberto Melotto, dal vice Ruggero De Luca e da una simpatizzante, ha deposto un vaso di fiori per “rendere omaggio ai Carabinieri e testimoniare, con semplicità, la nostra vicinanza all’Arma in un momento di grande dolore per la perdita dei tre militari morti il 14 ottobre, tre eroi caduti nell’adempimento del dovere”.