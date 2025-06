Fiori d'arancio in hospice, grazie ai volontari dell'associazione Arca

Grandi emozioni e tanta commozione in hospice a Giussano, dove venerdì pomeriggio si è celebrato un matrimonio. Grazie all'aiuto e all'organizzazione dell'associazione Arca, che opera da oltre 30 anni all'interno della struttura, Igor, 50 anni, malato terminale, ha realizzato il suo sogno: sposare in chiesa la sua amata Lessia.

Nozze piene di emozioni

Matrimonio pieno di emozioni e commozioni per Igor, 50 anni, e l'amore della sua vita Lessia, 47 anni. Venerdì pomeriggio, grazie ai volontari dell'associazione Arca, che da oltre 30 anni operano all'interno della struttura, a fianco ai malati terminali, la coppia di origine ucraina, si è sposata, realizzando quello che era un desiderio di Igor, da 5 mesi nel reparto di cure palliative.

I volontari Arca realizzano il sogno di Igor

Una volontà precisa quella di Igor, malato terminale, che ha scelto di risposare l'amore della sua vita, regalandole questo ultimo grande gesto d'amore.

Ad organizzare tutto, come sempre ci hanno pensato i volontari dell'associazione Arca, che tutti i giorni a turno, sono vicini alla coppia cercando di offrire loro momenti di leggerezza e di vita serena.

I volontari hanno allestito con i fiori la chiesetta che si trova all’interno della struttura sanitaria, hanno preparato un piccolo bouquet per la sposa, organizzato il rinfresco e preparato le bomboniere. Tutto per rendere ancora più speciale il loro matrimonio.

Dall'Ucraina all'Italia per curarsi

Igor è arrivato in Italia per curarsi poco più di un anno fa: dopo le terapie in ospedale a Monza è arrivata una diagnosi che dà poca speranza e c’è stato l’ingresso in hospice.

Accanto a lui, ogni giorno c'è la moglie, in Italia da 14 anni, che ha sposato con rito civile in Ucraina, 26 anni fa, il 5 maggio 1999. E' la moglie che lo accudisce, fa da traduttrice poichè il marito parla poco l'italiano ed è lei che gli dà forza, coraggio e sollievo nel suo difficile percorso di malattia.

La gratitudine di Lessia

«Uno dei suoi ultimi desideri era quello di sposarsi in chiesa, perchè 26 anni fa, l’abbiamo fatto solo in comune e con l’aiuto dei volontari Arca, siamo riusciti a coronare questo suo sogno - ha raccontato Lessia, che vive a Giussano: purtroppo non c’erano i nostri due figli, di 25 e 18 anni, che vivono e studiano in Ucraina, ma hanno partecipato alle nozze alcuni amici ed è stata una festa bellissima. Tantissima è stata la commozione, ma anche la gioia. Grazie a tutti gli infermieri e ai volontari Arca che hanno reso questa giornata emozionante e magica. Igor era felicissimo».

Lacrime di gioia si sono unite a lacrime di malinconia pensando al momento delicato che sta vivendo la coppia, ma quel velo di tristezza per l’intero pomeriggio è svanito proprio grazie alla leggerezza e alla festa che i camici arancioni, ancora una volta, hanno saputo regalare agli ospiti in hospice.

Non è la prima volta che nel reparto si celebrano dei matrimoni, l’ultimo, era avvenuto nel marzo 2021.