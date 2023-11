Fissate le esequie della donna che ha perso la vita andando a sbattere con la sua auto contro un pilastro

Si svolgerà domani, giovedì 23 novembre alle 15.30 nella chiesa di Bernate di Arcore, il funerale della 73enne Isolina Maria Colombo, conosciuta da tutti come Lina. La donna lascia i figli Cristina e Gabriele, i parenti oltre che un incolmabile vuoto nel cuore soprattutto dei tanti bernatesi che l'hanno conosciuta e apprezzata nel corso della sua vita.

L'arcorese, ricordiamo, venerdì della scorsa settimana era rimasta vittima di un incidente mortale a Campofiorenzo, frazione di Casatenovo. La 73enne aveva perso il controllo del suo mezzo, una Fiat Panda. Poi ha sbandato e ha terminato la sua corsa schiantandosi a velocità elevata contro un pilastro in mattoni del centro civico della frazione.

L'incidente mortale a Casatenovo

Il tragico incidente, dicevamo, è accaduto venerdì scorso, 17 novembre, alle 16, in via della Somaglia a Casatenovo, a poche decine di metri dal confine con Correzzana, all’altezza della rotonda sulla Sp51, "La Santa". Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente la 73enne, che viveva nella frazione di Bernate di Arcore, con tutta probabilità ha accusato un malore mentre si trovava alla guida; ha perso quindi conoscenza e ha terminato la corsa contro un pilastro del portico esterno della sala civica, abbattendolo.

Prontamente soccorsa dai sanitari del 118

La colonna portante della struttura si è sgretolata; la pensionata è rimasta esanime china sul volante della sua Fiat Panda, senza mai riprendere conoscenza. E’ stata prontamente soccorsa dai volontari del soccorso di Vimercate intervenuti con i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Casatenovo che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e smistato il traffico che a quell’ora era particolarmente sostenuto sia in direzione Lecco che verso Lesmo. La donna è stata trasportata in codice rosso, in condizioni gravissime, all'ospedale di Vimercate dove è spirata qualche ora dopo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui Social

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di condoglianze lasciati sulle pagine social arcoresi in memoria dell’arcorese. Pensieri e ricordi postati soprattutto da molti bernatesi che conoscevano la donna. Una vicina di casa ha anche pubblicato la foto di Argo, il cagnolino che viveva in casa con la vittima. «Purtroppo in questi occhi tristi c'è il dolore di chi non vedrà più tornare la sua amata padrona. Lina gli manchi», ha scritto la donna.