L'ultimo saluto

L'ex parroco di Cornate si era spento lo scorso luglio all'età di 83 anni mentre si trovava in viaggio a Santo Domingo

Sono stati fissati i funerali di don Egidio Moro, l'ex parroco di Cornate scomparso all'età di 83 anni lo scorso martedì 15 luglio mentre si trovava a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana.

Fissati i funerali di don Egidio Moro

I funerali si terranno domani, venerdì 29 agosto alle ore 15, presso la chiesa di San Martino di Lambrate, a Milano. Per l’occasione, la Comunità pastorale di Cornate, che don Egidio ha guidato per quasi vent'anni, mette a disposizione un autobus da 50 posti: chi desidera partecipare può prenotarsi fino a esaurimento posti chiamando il numero 039 692131. Le partenze dell’autobus sono previste alle 13:30 da Largo Adda a Porto d'Adda; 13:40 da Piazzale del mercato di Cornate; 13:45 da Piazza Sant’Alessandro a Colnago.

Il ministero

Nato a Milano in piena Seconda Guerra Mondiale nel 1942, era stato ordinato sacerdote nel Duomo del capoluogo lombardo dall'allora cardinal Giovanni Colombo. Il primo incarico lo ricoprì come vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe Morenti di Milano, dove rimase fino al 1988, anno di trasferimento a Mornago, in provincia di Varese, dove rimase per 12 anni come parroco della parrocchia Beata Vergine Assunta e della parrocchia dei Santi Gaudenzio e Biagio. Tra il 1999 e il 2000 divenne anche il rappresentante decanale nel Consiglio Presbiterale Diocesano per il decanato di Somma Lombardo.

Il servizio a Cornate

Il sacerdote era una vera e propria istituzione in città, visto che ha passato a Cornate ben 19 anni, dal 2000 al 2017 e dal 2023 ad oggi. Prima come parroco a Colnago, poi con la costituzione della Comunità pastorale, di tutte le parrocchie cittadine. Infine, due anni fa, era rientrato nella parrocchia di Porto d'Adda come prete residente, ormai in pensione. Una centralità riconosciuta anche dal Comune stesso, visto che nel 2018, l'anno successivo a quello del trasferimento, l'Amministrazione gli aveva consegnato la benemerenza civica dell'Airone d'Oro.

La morte ai Caraibi

Nel 2017, raggiunta l'età della pensione, era stato trasferito infine nella parrocchia di San Nicolò a Vaprio d'Adda fino al 2023, anno di ritorno a Cornate. Il sacerdote si è spento lo scorso luglio per via di un malore improvviso, accusato dall’uomo mentre si trovava a Santo Domingo. Il sacerdote aveva infatti accompagnato la sua storica perpetua, proprio di origini dominicane, nell’isola caraibica per una visita alla famiglia.