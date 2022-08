Fissati i funerali di Fabio Tilotta, l'addio giovedì

A distanza di una settimana dalla sua scomparsa, saranno celebrati giovedì 25 agosto a Carugo, i funerali del giovane motociclista, Fabio Tilotta, deceduto dopo il grave incidente sulla Novedratese avvenuto domenica 14 agosto.

Il giovane è deceduto giovedì 18 agosto

Sono giorni di grande dolore per la famiglia Tilotta, che si prepara a dare l'addio a Fabio, coinvolto nel gravissimo incidente sulla Novedratese domenica 14 agosto all'ora di pranzo. La moto sulla quale viaggiava ha impattato contro un pedone - Renato Maffina, 73 anni, residente a Bovisio Masciago - che stava attraversando la strada con il cane al guinzaglio. Il 73enne e il cane sono morti sul colpo. Le condizioni di Fabio Tilotta sono parse immediatamente gravissime al personale sanitario giunto tempestivamente sul posto. E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese, dove purtroppo è spirato giovedì 18 agosto.

La donazione degli organi

Per quattro giorni ha lottato in Terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese, ma, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una giovane vita spezzata sulla strada che ha lasciato un profondo dolore nella sua famiglia, ma che ha in qualche modo voluto dare un senso a quanto successo, acconsentendo alla donazione di tutti gli organi. Un gesto di grande sensibilità, proprio come avrebbe voluto Fabio.

«Mio fratello era una persona molto sensibile a generosa - ha ricordato la sorella Silvia - era sempre disponibile con tutti, pronto ad aiutare amici e conoscenti. Abbiamo acconsentito alla donazione di tutti gli organi, così che altre persone possano vivere grazie a lui».

I funerali

L'ultimo addio al giovane, meccanico presso la Land Rover di Giussano, avverrà nella chiesa parrocchiale di Carugo, paese nel quale Fabio è cresciuto e ha vissuto da giovane con la famiglia e dove è sepolto da quattro anni, il papà Vincenzo, che era stato comandante della Polizia locale. La cerimonia è stata fissate per le ore 16; oggi, mercoledì 24 agosto, la sorella, la mamma e la compagna di Fabio, insieme a parenti e amici si troveranno al Cedro di Mariano, per un momento di preghiera.