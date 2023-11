Fototrappole contro l'abbandono di rifiuti: individuati due incivili

Attraverso l’utilizzo di fototrappole di ultima generazione, che consentono una più veloce analisi dei filmati, nel giro di due settimane sul territorio comunale di Cesano Maderno sono state individuate due persone intente ad abbandonare rifiuti durante le ore notturne.

Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale sulle targhe rilevate dalle fototrappole hanno consentito, prima di risalire ai proprietari dei veicoli e, successivamente, agli effettivi utilizzatori. Questi ultimi sono stati deferiti alla autorità giudiziaria. Si tratta di persone non residenti a Cesano Maderno che, approfittando del buio notturno, hanno abbandonato rifiuti dai veicoli su cui viaggiavano invece di provvedere a conferirli correttamente in discarica.

L’illecito dell’abbandono dei rifiuti, recentemente divenuto violazione penale anche per i privati cittadini, punisce chiunque abbandoni rifiuti, con una ammenda da mille a diecimila euro. La sanzione è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

“Grazie alla presenza di telecamere nascoste e al lavoro congiunto della Polizia Locale e dell’assessorato all’Ambiente, sul territorio comunale sono stati intercettati soggetti responsabili di un comportamento deleterio per l’ambiente e per tutta la comunità - dichiara il sindaco Gianpiero Bocca - L’abbandono dei rifiuti ha infatti ricadute pesanti sul decoro di strade e aree verdi, ma anche sui bilanci pubblici per i costi straordinari delle attività necessarie alla loro rimozione. L’attività delle fototrappole continua e sarà ulteriormente implementata per perseguire e sanzionare pesantemente gli incivili che sporcano la città. È un tema di legalità e di rispetto del territorio al quale teniamo molto”.