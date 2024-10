Frana che blocca l'Alzaia del Naviglio: audizione in Regione Lombardia per fare chiarezza

E' ormai da maggio che il tratto di Alzaia del Naviglio che collega Cornate d'Adda e Paderno d'Adda è interrotto a causa di una frana di vaste dimensioni che ha reso impraticabile la strada ciclopedonale. Nella giornata di ieri, giovedì 17 ottobre, in Regione Lombardia si è tenuta una Commissione territorio per affrontare proprio questo tema. Una problematica che ha ripercussioni anche sul turismo dei Comuni dell'Adda che si affacciano sul corso d'acqua.

La Commissione Territorio, presieduta da Jonathan Lobati (FI), ha incontrato questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e il direttore del Consorzio Est Villoresi Valeria Chinaglia per confrontarsi sulla situazione provocata dalla frana lungo l’Alzaia del Naviglio lo scorso maggio che ha interrotto il percorso ciclopedonale, provocando pesanti ricadute sul territorio sia sotto il profilo turistico che ricettivo.

L’audizione di oggi è stata richiesta dal Pd e firmata dai consiglieri Gian Mario Fragomeli, Alfredo Simone Negri e Luigi Ponti:

Nostro obiettivo è chiarire i tempi di ripristino del tratto attualmente inagibile. La frana ha interrotto completamente l’alzaia del Naviglio, causando il cedimento del terreno, il crollo della strada e del guard rail. Quella di cui parliamo è una via di collegamento importante sia per i residenti che per i ciclisti. Va aperto un tavolo con le Istituzioni e i soggetti interessati per quantificare realmente il danno, verificare la volontà di compartecipazione alla ricostruzione e valutare i possibili soggetti attuatori dell’intervento.

ha detto Fragomeli.

E’ un percorso importante e inserito in un progetto ancora più ambizioso. Per questo è necessario ripristinarlo e trovare le risorse per farlo. Valutiamo, se è possibile reperire i finanziamenti necessari anche attraverso l’uso di Fondi Interreg e i canoni concessori per l’utilizzo delle centrali idroelettriche. Potrebbe essere questo il modo per recuperare i soldi da investire per risistemare il Naviglio.